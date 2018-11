Bonfatti: "Una situación compleja y difícil a futuro"

El ex gobernador de la provincia y actual presidente del Partido Socialista a nivel nacional, Antonio Bonfatti, participó anoche en Rafaela del nuevo plenario de la CGT que se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza de barrio Belgrano para analizar la situación laboral. El titular de la central obrera local y del gremio metalúrgico Roberto Oesquer, recibió al actual titular de la Cámara de Diputados de la Provincia junto a Darío Cocco (SEOM) y Sebastián Beccaría (lucifuercistas).Bonfatti, en contacto con los medios, agradeció la invitación a la CGT y sostuvo que "es bueno" conocer los principales inconvenientes de los gremios de la ciudad y de la región. "Es una situación compleja y difícil a futuro", dijo el referente del socialismo en el primer análisis y deslizó que "no hay país que pueda funcionar en una economía que funcione con una inflación del 45 o 50%, con tasas de interés del 70%", alertó Bonfatti.En este primer encuentro aclaró que lo que se dijo reafirma la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: "están preocupados porque corren riesgos con las empresas. Es una especie de espada y pared", detalló.Además dijo que en esta situación no existe ninguna empresa ni ninguna familia tipo que pueda tomar un crédito por la recesión que estamos viviendo en el sistema productivo. "La deuda externa sigue creciendo y el año que viene vamos a pagar miles de millones de dólares solamente de intereses de la deuda que hoy tenemos", expresó Bonfatti, quien llegó acompañado por los diputados Miguel Solís, Inés Bertero y Omar Martínez y el coordinador del Nodo Región 2, Fernando Muriel.En tanto, Bonfatti destacó sobre el Presupuesto 2019 -en tratamiento en el Congreso nacional- que "lamentablemente en todas las cuestiones sociales, salud, educación, estudios, tecnología, hay una merma considerable del 40% con respecto al año anterior. Lo mismo con las obras públicas, que tardan mucho tiempo. Muchas promesas pero nosotros no vemos resultados", destacó.Por otra parte, el ex gobernador de la provincia consideró que "cuando cada sector quiere sacar tajada por sí mismo, hacer una negociación parcial, los perjudicados terminan siendo todos los argentinos. Tenemos que tener un proyecto de Nación, preguntarnos qué queremos hacer con la industria, o la universidad, y no sacar cada uno su provecho para cada provincia por ejemplo", destacó.Además, recordó que la provincia de Santa Fe no firmó el Pacto Fiscal 2 en contrapartida a lo que pedía el gobierno nacional, "ya que no han cumplido con la deuda que tiene la Nación con la provincia. El gobernador se ha plantado a esto y lo vamos a acompañar. Nos está faltando ponernos de acuerdo".Por último, expresó que "nuestra visión del futuro, que la vemos con preocupación, creemos que el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición y va a requerir de mucho apoyo: de trabajadores, de empresarios, de las organizaciones sociales y nuestra idea es iniciar un diálogo con todos para aquellos que podamos coincidir con estas cosas que decía, ponernos de acuerdo en todas las cosas, no en una o dos".En tanto, Oesquer volvió a insistir en las preocupaciones que hoy tienen, especialmente en lo referido a la difícil situación que atraviesan las obras sociales sindicales. “Si vos tenés una paritaria de un 25% de aumento y la recaudación no aumenta, es porque hay empresas que dejan de pagar aportes, las cargas sociales”, subrayó.Oesquer explicó también que la parte privada tiene muchos problemas. “La pérdida del poder adquisitivo es muy grande y la canasta básica supera ampliamente los ingresos salariales de los trabajadores. Si a eso le sumas el menor nivel de actividad y los que corren riesgo de tener suspensiones y despidos, el panorama que tenemos es peor imposible”.Y opinó: “una persona que toda la vida trabajó y vivió de su propio esfuerzo, venir a plantear que después de trabajar en el mismo lugar 15 o 20 años no llega a fin de mes, es una situación difícil. Muchos lo compensaban con hacer horas extras o tener otra tarea aparte. Pero la realidad marca que ahora, al menor nivel de actividad te limita bastante, aunque vos tengas toda la voluntad de trabajar”.Con respecto a la situación de las empresas en la ciudad, Oesquer indicó que “el sector exportador está mejor que el que comercializa con el mercado interno. Nosotros tenemos empresas que están trabajando con el 40 o 50% de la capacidad instalada, y eso hace que le sobren empleados u horas de trabajo, o que no lleguen a pagar los sueldos. Cada vez estamos empeorando, y todo indica que vamos a seguir en esa línea”.