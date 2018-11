Perotti ratificó su voto negativo al Presupuesto

"No es un buen presupuesto para Santa Fe. Si no hay cambios mi voto será negativo", dijo el senador nacional sobre el proyecto que tiene media sanción de Diputados y se tratará el 14 de noviembre en la Cámara alta.

Omar Perotti participó de un encuentro de trabajo con representantes de las regionales de la CGT de Santa Fe, San Lorenzo, Rafaela, Esperanza y Venado Tuerto, la CTA provincial y los gremios Amsafe, ATE y Festram en la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia. Allí el senador nacional afirmó que el presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su aprobación “no es un buen presupuesto paraSanta Fe. Si no hay cambios mi voto será negativo”.Durante la reunión que se realizó en la sede de Festram en la ciudad de Santa Fe, el senador nacional señaló que trabajará para “en lo que queda de la semana para ver si hay márgenes de introducir cambios (en el presupuesto) que deberían ser cambios importantes” y recordó que en el proyecto del oficialismo “desaparece el Fondo Sojero, que genera un impacto de menos recursos para la provincia, fundamentalmente para todos los municipios y comunas. Es una muy mala señal”.Al respecto explicó que con el Fondo Solidario “estaba garantizado un flujo de recursos que permitía que en cada municipio o comuna existiera una obra. Una obra pública” y destacó que “ese fondo no es que desaparece, no es que hay un sector que ahora va a tener una menor presión tributaria, el gobierno nacional se lo concentra, se lo queda entero para manejarlo con total discrecionalidad, allí hay claramente una afectación no solamente en menos recursos, una afectación al federalismo”.Además el legislador criticó que no exista en el proyecto “una partida que identifique cómo la Nación va a estar cumpliendo su deuda con la provincia” y que “se afectan los subsidios al transporte y esto en las principales ciudades tiene un alto impacto”. Asimismo remarcó los recortes en las obras que corresponden a Santa Fe: “Esto va a generar consecuencias fuertes en muchos casos en el mantenimiento de la red vial nacional, el caso de la ruta 11 es una de esas, el freno del avance importante que venían teniendo algunas obras en ritmo como la ruta 34 o la proyección del avance en la ruta 33 en el sur de la provincia”.Por último, Perotti indicó que con la modificación del régimen impositivo a las mutuales y cooperativas “les convendría ser Sociedades Anónimas, pagarían menos que lo que hoy les están gravando como cooperativas. Todas estas son discusiones abiertas y esperemos poder tener éxito en las gestiones que con estos temas les estoy detallando”. Y al ser consultado sobre las elecciones del año que viene, respondió: “Podemos estar mejor. Estoy convencido que hay muchos santafesinos que quieren otra provincia".