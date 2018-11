De la mano de John Deere, empresa de Rafaela exporta a China e India

Como proveedora a nivel mundial de la compañía de maquinaria agrícola John Deere, la autopartista rafaelina Basso S.A. comenzó a exportar sus válvulas 3B a China y a India, dos mercados poco convencionales para el autopartismo de la Argentina.A finales del 2017 comenzaron los primeros despachos a sus clientes chinos en tanto que en el transcurso de este 2018 se realizaron los primeros despachos hacia la India.La empresa rafaelina abastece sus válvulas a todas las unidades donde John Deere, productor de maquinaria agrícola número uno del mundo, fabrica motores. Es así como a sus envíos a Estados Unidos, Francia y México, que se fueron sumando a partir de los primeros despachos a la planta de Granadero Baigorria allá por 2001, sumó ahora a estos gigantes asiáticos bajo el mismo formato de entregas "Just in Time".El vínculo entre ambas compañías fue creciendo en volumen de negocios, pero también en una relación con proyectos conjuntos en servicios de ingeniería, aplicados al diseño, análisis y ensayos que llevaron a la autopartista a traspasar fronteras y consolidar su posición como una alternativa viable en el abastecimiento de válvulas de calidad a nivel global. Fue así como a partir de 2003 cosechó hasta hoy catorce distinciones como "Partner Supplier", un premio al mejor proveedor en 2015 y un doble ingreso al Salón de la Fama cada vez que consiguió el nivel de "partner" por cinco años consecutivos. Estas distinciones no fueron solo una cuestión simbólica, sino que le garantizaron preferencia en el desarrollo de nuevos negocios de John Deere, como parte del sistema que la automotriz americana impulsa con el objetivo de fortalecer su cadena de valor.FINANCIAN A PYMESEXPORTADORASEl Ministerio de Producción y Trabajo presentó nuevas herramientas de financiamiento para impulsar el desarrollo de pymes exportadoras, con el fin de triplicar las ventas al mundo y cuadruplicar las empresas con presencia en mercados internacionales para 2030.En un comunicado, el Ministerio detalló que la línea de prefinanciamiento de exportaciones para pymes "Argentina Exporta", otorga créditos de hasta 200.000 dólares, con 365 días de plazo y una tasa anual promedio de 5,5%.Son parte de esta iniciativa 12 bancos privados y públicos con cobertura nacional (3.200 sucursales en el país): Patagonia, Provincia de Córdoba (Bancor), BAPRO, Supervielle, Credicoop, Macro, BBVA Francés, ICBC, Galicia, Ciudad, Nación y HSBC.Además, está disponible la línea del banco BICE con montos de hasta 100.000 dólares, una tasa anual de hasta 6% y un plazo de 365 días.A través de "Argentina Exporta", el Gobierno pretende triplicar las exportaciones hacia 2030, hasta alcanzar los US$ 200 mil millones (US$ 140 mil millones en bienes, US$ 60 mil millones en servicios). También, la meta es pasar de 9.500 empresas exportadoras a 40.000 en 2030.Actualmente, esas compañías generan 1,4 millones de puestos de trabajo, cerca del 20% del empleo formal y hasta tres veces más que las que no exportan; tienen salarios 20% más altos, de acuerdo con la información oficial. El Gobierno aseguró que el país tiene acuerdos con menos del 10% del mercado mundial y, en consecuencia, está entre en las 15 economías más cerradas del mundo.