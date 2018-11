El año ya está perdido

Hoy no abren los bancos, mañana no salen los diarios por lo que LA OPINION se despide hasta el jueves en su versión impresa, el jueves el Municipio permanecerá cerrado. Y la semana que viene hay un feriado provincial. Y la siguiente un feriado nacional.

Mientras las fiestas de fin de año parecen estar cada vez más cerca en el calendario de 2018, lo cierto es que entre los días de los trabajadores de distintas actividades y los feriados provinciales y nacionales en las próximas dos semanas habrá un ritmo distinto y alteraciones a la rutina.Por caso, al conmemorarse hoy el Día del Trabajador Bancario no habrá actividad en las entidades financieras de todo el país. En tanto que mañana se celebra el Día del Canillita, por lo que no aparecerán los diarios en sus ediciones en papel. Mientras que este jueves es el Día del Trabajador de Municipios y Comunas, por tanto las sedes de los gobiernos locales y organismos dependientes de toda la Provincia permanecerán cerrados. En Rafaela no abrirá el edificio municipal de calle Moreno en tanto no se brindarán ningún tipo de servicios.La semana que viene, el jueves es feriado provincial que afecta solamente la actividad en todos los niveles de estado. No habrá clases ni actividad en los municipios, comunas, ni organismos del Estado provincial. De acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N°13.155/10, el 15 de noviembre es feriado administrativo en todo el territorio de la provincia, con motivo de la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santa Fe. El mismo es optativo para el comercio, la industria y los bancos.Al día siguiente, el viernes 16 es el Día del Empleado Judicial por lo que no habrá actividad en los Tribunales de toda la Provincia de Santa Fe.Y como casi todos saben, el lunes 19 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional -es el 20 de este mes, pero se traslada a la jornada anterior-. Por caso, si se es trabajador judicial, su último día de trabajo será el miércoles de la semana que viene y recién reaparecerá en funciones el martes 20.