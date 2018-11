Dos CER celebraron su centenario

CER Nº 610 “Sara Sarmiento de Córdoba”, Colonia Mutchnik. Ortiz. Nacional Nº 160, Provincial Nº 6160 y CER Nº 589 “Feliciano Chiclana”, Colonia Wavelberg. Santa Elena. Nacional Nº 177, Provincial Nº 6177. Ambas del Distrito Moisés Ville. Nacieron casi juntas, como consecuencia de la necesidad de dar educación a los hijos de los Primeros Inmigrantes que llegaron a la zona, del Primer Asentamiento de la Primera Colonia Agrícola Independiente Judía de la República Argentina. Llegados en 1889. En los primeros tiempos un maestro itinerante recorría la zona, brindando enseñanzas a los pequeños inmigrantes. Dos años más tarde, reciben ayuda del Barón Mauricio de Hirsch, filántropo francés, a través de la Jewish Colonization Association (JCA), empresa que data del 24/08/1891. Así crean ambas escuelas rurales particulares y pioneras en el país. En 1901 comienzan a ser inspeccionadas por el gobierno provincial. Desde 1918 son Escuelas oficiales nacionales. En 1980 pasan a ser provinciales. Desde 2015, por escasa matrícula, se transforman en CER, dependientes de la Escuela Nº 548 “General José de San Martín” de la ciudad de San Cristóbal. Cumplen cien años de enseñanza oficial, lo festejan unidas por el mismo sentimiento y con un gran corazón…cien años de sembrar en la ruralidad, 100 años de historia en la región…Se llevaron a cabo sendos actos en las dos escuelas. En ambas se plantaron Árboles milagrosos (ginkgo biloba) y se rindió homenaje a todos los que transitaron, durante tantos años la zona, a los que sembraron y a los que recogieron, con un minuto de silencioLas siguiente autoridades acompañaron la ceremonia:senador provincial, Felipe Michlig: entrega de declaratoria de interés de la Cámara de Senadores; diputado provincial, Edgardo Martino;presidente comunal , Gustavo Barceló; concejal; Marcelo González; delegado de la Región IX de Educación, Rubén Porcel de Peralta; supervisora regional, Graciela Rocheta; supervisora de Tecnología, Sandra Karchevsky; Directora de la Escuela sede, María Elena Galarza; referente del Camino de la Educación Santafesina, Marta Zinger; Historiadora, Eva Guelbert; presidente de la Comunidad Judía de Moisés Ville, Judit Blumental; las artífices de esta gran convocatoria las docentes a cargo de las escuelas: Andrea Caballero y Alejandra Vivas, respectivamente; el cantor litúrgico de religión judía Joaquín Torres Karchevsky, quien bendijo la celebración; la Embajadora de la Fiesta Provincial de Moisés Ville, Julieta Espíndola; la Representante de Moisés Ville de la Fiesta: Cuna de Integración Cultural, Gianela Centurión; presidente de la Comisión pro festejos, David Cohn; benefactor, Néstor Kanzepolsky. Acompañaron la celebración ex personal docente, ex alumnos, padres, alumnos, cooperadores, colaboradores, vecinos y público en general. Se colocaron ofrendas florales, se descubrieron placas recordativas, se recibieron obsequios…Abanderados y escoltas de los anfitriones, de Moisés Ville y de Escuelas de localidades vecinas, dieron el marco celeste y blanco de patriotismo…En sus alocuciones, todos coincidieron: la educación es el único medio que nos permite crecer y superarnos…se narraron distintos hitos en el desarrollo de las actividades en estos lugares alejados de centros urbanos…la llegada de paneles fotovoltaicos…la visita de Marcelo Tinelli, en acuerdo con AMIA, Buenos Aires, y ser la primera escuela rural con Gabinete Informático, el 1º de junio de 2007…entre otros. La jornada culminó con gran cena del centenario en instalaciones del Club Tiro Federal . El salón rebosaba de emocionados saludos, sonrisas, lágrimas, abrazos, encuentros, reencuentros…y más…mucho más…Todos se llevaron regocijo…momentos…conmoción…sensaciones encontradas…nadie quería despedirse…el tiempo no alcanzó…era mucho el tiempo transcurrido, mucha la distancia recorrida…juntos eran un montón…de pajarillos que reencontraron el cobijo del tibio nido, que habían abandonado de polluelos…