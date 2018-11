Jornadas de puertas abiertas

El día martes 13, desde la Tec. Sup. en Mantenimiento Industrial y la Tec. Sup. en Moldes, Matrices y Dispositivos, se ofrecerá un recorrido por "estaciones" con distintas actividades que realizan los alumnos y son parte de las materias que cursan. Los participantes podrán intervenir dispositivos, como por ejemplo: simulación de ejecución de programa CNC en fresadora y/o torno, regulación de velocidad y sincronismo en circuito automático en tablero electroneumático, ejecución de distintos tipos de soldaduras, prueba de sensibilidad y alcance de sensores, ejecución de programas en simuladores de PLC, demostración de diseño de una pieza desde software 3D para ejecutar su fabricación en máquina CNC con un proceso CAM, entre otros.El día miércoles 14, como propuesta de la Tec. Sup. en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se realizará una presentación sobre protección contra incendios, ergonomía y pausas activas, seguridad en máquinas en el taller y medición de iluminación y ruido. Al finalizar se realizará una actividad lúdica con los participantes.El mismo miércoles, también se podrá participar de las actividades propuestas por la Tec. Sup. en Administración, en la que se trabajarán dispositivos de marketing y las Cuatro P (Producto, Precio, Punto de venta y Promoción) en las que podrán conocer diferentes aspectos del trabajo propio de la carrera.Para consultas, por favor dirigirse a los teléfonos 03492 506082 / 506083 o por correo electrónico a [email protected]