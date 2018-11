Santa Fe quedó segunda

La provincia participó del 22 al 27 de octubre de los Juegos Nacionales Evita 2018, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata, con una delegación conformada por atletas surgidos del programa Santa Fe Juega y que estuvo compuesta por más de 750 deportistas, más los profesores y el equipo técnico, que representaron a Santa Fe en 40 disciplinas deportivas. Oportunamente, en este medio informamos de los muy buenos resultados de los protagonistas rafaelinos.Durante los Juegos, entre deportes adaptados y convencionales, la provincia obtuvo 159 medallas (60 de oro, 55 de plata y 44 en bronce), quedando en el segundo lugar del medallero, detrás de la provincia de Buenos Aires y superando a Córdoba y Mendoza.Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, expresó “que un programa como el Santa Fe Juega tenga cada año más crecimiento, significa lograr que los jóvenes de la provincia conformen una sociedad con mayores posibilidades de progresar”, y agregó que “es un orgullo saber que de aquí emergen talentos que logran representarnos para competir en un torneo de nivel nacional y emblemático como los Juegos Evita”.Mientras, la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, destacó “la amplitud y desarrollo de Santa Fe Juega, que llega a todos los rincones de la provincia, con una impresionante participación de nuestros chicos. Es una gran experiencia compartida por jóvenes y adultos en la que no solo prima la práctica deportiva, sino también la educativa y cultural, en el marco de la integración territorial".JULIO NOBILE: DEL SANTA FE JUEGA A LOS OLIMPICOSLa delegación santafesina en los Juegos Nacionales Evita 2018 tiene muchas historias; entre ellas la de Julio Nobile, atleta de una localidad muy pequeña al norte de la provincia llamada La Vanguardia. Julio asiste a la Escuela de la Familia Agrícola de La Sarita. Allí su profesor de educación física, Bruno Mosiman, lo invitó a practicar atletismo y a participar de Santa Fe Juega. Con el correr del tiempo no sólo fue campeón provincial en Lanzamiento de Martillo, también fue récord Nacional y Campeón Nacional en U16 y 6º en el Sudamericano U18.En esta edición de los Evita, la gran particularidad fue que el atleta venía de representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud metiéndose entre los 8 mejores lanzadores del mundo en su categoría. Nobile, quien junto con Carmen Medina fueron los abanderados por Santa Fe en el acto apertura, expresó que “todos los años el profe busca en qué disciplina podemos destacar para participar en los Santa Fe Juega y en la Estudiantina. Así comencé haciendo bala y no tenía idea de qué era el martillo pero tenía la intriga y quería saber de qué se trataba, la oía hablar a mi hermana de chicos que participaban en esa disciplina. En 2014 un amigo me mostró cómo eran los giros y me puse a tirar”, a lo que agregó: “hoy estoy entre los 8 mejores lanzadores del mundo, pero en el camino hay sacrificio y muchas cosas que se dejan de lado preparándonos para cada torneo”.Por último, Nobile dijo que “el atletismo no discrimina a nadie, no importa el peso, altura o color de piel, es para todos, lo importante no es ganar, sino nutrirse de hacer deporte y conocer gente nueva y compartir”.En los Juegos Nacionales Evita, Nobile logró el oro en Lanzamiento de Martillo y compartió podio con Santiago Porta (de San Guillermo), quien mejoró su marca personal y se llevó la de plata.HISTORIAS Y RESULTADOSLa delegación santafesina, conformada por más de 750 deportistas, profesores, docentes y equipo técnico, provenientes de 71 localidades, sumó 159 medallas y muchas experiencias e historias. Santa Fe llevó la bandera Wipala al podio. David Vázquez, miembro de la comunidad mocoví de Calchaquí, fue uno de los representantes en atletismo adaptado en la categoría sub16 PC (Parálisis Cerebral).El atleta del norte santafesino, además de conocer la ciudad de Mar del Plata y el mar, logró dos medallas, una de bronce en Lanzamiento de Bala y otro de plata en 150 metros llanos.En los deportes convencionales por sumatoria de puntos Santa Fe obtuvo la copa de oro en judo, tiro deportivo, natación sub14, atletismo sub17 femenino, karate y levantamiento olímpico. En gimnasia rítmica, atletismo sub14 masculino y natación artística fue plata, y en natación sub16, ajedrez y alcanzó el bronce. En los deportes adaptados la delegación logró 60 medallas, y al igual que el deporte convencional quedaron segundos en la tabla general debajo de provincia de Buenos Aires. Se consiguieron 24 medallas doradas, 22 de plata y 14 de bronce.El atletismo, entre las distintas pruebas, obtuvo 13 medallas de oro, 20 de plata y 8 de bronce; la natación sumó 11 de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Santa Fe también tuvo representantes en goalball, tenis de mesa y boccia. En tanto, el fútbol 5 PC quedó cuarto.