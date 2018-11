Inferiores: se definieron cuatro categorías más

A una fecha del final del último torneo de Inferiores de la Primera A en la temporada 2018 de Liga Rafaelina de Fútbol, el último sábado, se definieron tres categorías más. Se jugó la cuarta y penúltima fecha y fue Atlético de Rafaela el que se aseguró los títulos en Sexta, Novena y Novena Especial, esto en Copa de Oro; mientras que Argentino Quilmes se quedó con el de Novena Especial en la Copa de Plata.Hay que mencionar que Ben Hur ya se había consagrado campeón en Octava de Oro, la fecha pasada.A continuación, los encuentros disputados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:Deportivo Libertad 1 (Bruno Martínez) - Unión de Sunchales 1 (Alexis Flores), Atlético de Rafaela 1 (Manuel Sánchez) - Ferrocarril del Estado 0.Peñarol 5 (Jeremías Corzo, Nahuel Núñez, Ignacio Dietz x 2 y Tomás Tosetto) - 9 de Julio 2 (Augusto Baldasarre y Joaquín Vianco), Argentino Quilmes 0 - Brown de San Vicente 1 (Alex Santillán), Sportivo Norte 2 (Leandro Lescano x 2) - Independiente San Cristóbal 1 (Axel Machuca).: Deportivo Libertad 5 (Bladimir Duarte, Gastón Cejas x 2, Nahuel Bravo y Julián Lucero) - Unión de Sunchales 1 (Esteban Viotti), Atlético de Rafaela 2 (Santiago Colombatti y Ramiro Matteoda) - Ferrocarril del Estado 1 (Nicolás Cisneros).Peñarol 2 (Ezequiel Cabral y Santiago Spina) - 9 de Julio 1 (Nicolás Berra), Argentino Quilmes 0 - Brown de San Vicente 2 (Julián Tomatis x 2). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.Deportivo Libertad 0 - Unión de Sunchales 0, Atlético de Rafaela 0 - Ferrocarril del Estado 0.Peñarol 1 (Joaquín Manzo) - 9 de Julio 3 (Esteban Guzmán x 3), Argentino Quilmes - Brown de San Vicente, Sportivo Norte 4 (Isaias Saban, Jorge Peralta y Owen Escobar x 2) - Independiente San Cristóbal 0.Deportivo Libertad 1 (Axel Grabenvalier) - Unión de Sunchales 1 (Uriel Porra), Atlético de Rafaela 0 - Ferrocarril del Estado 0.Peñarol 0 - 9 de Julio 0, Argentino Quilmes 2 (Agustín Herlein x 2) - Brown de San Vicente 3 (Valentín Pepe x 2 y Martín Ensabella), Sportivo Norte 3 (Nahuel Guzmán, Enzo Palota y Tobías Godoy) - Independiente San Cristóbal 3 (Gonzalo Bellone, Juan Abregu y Pablo Gómez).Deportivo Libertad 1 (Gianluca Milanesio) - Unión de Sunchales 0, Atlético de Rafaela 2 (Benjamín Gagliardo e Ignacio Minighini) - Ferrocarril del Estado 0.Peñarol 3 (Enzo Wattier, Gino Alessio y Joel Bonifacio) - 9 de Julio 0, Argentino Quilmes 0 - Brown de San Vicente 1 (Facundo Isla), Sportivo Norte 4 (Kevin Domínguez x 3 y Lautaro Peralta) - Independiente San Cristóbal 2 (Benjamín Benítez y Fabricio Carabajal).Deportivo Libertad 0 - Unión de Sunchales 1 (Julián Villarruel), Atlético de Rafaela 3 (Emanuel Rivero, Mirco Gattolin y Agustín Lorenzatti) - Ferrocarril del Estado 0.Peñarol 0 - 9 de Julio 0. A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Unión de Sunchales 3 (Joaquín Cabral, Thiago Straf y Lautaro Ramallo) – Deportivo Libertad 0, Ferrocarril del Estado – Atlético de Rafaela.9 de Julio 0 – Peñarol 1 (Marcelo Alfonzo), Brown de San Vicente 6 (Leandro Bracamonte, Ramiro Galetto x 2, Julian Jacob, Gerónimo Franco x 2) – Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal – Sportivo Norte.Unión de Sunchales 0 – Deportivo Libertad 1 (Lautaro Lencina), Ferrocarril del Estado 2 (Alan Sosa y Gian Córdoba) – Atlético de Rafaela 0.9 de Julio 4 (Uriel Cabrera x 2, Rodrigo Suárez y Juan Olmos) – Peñarol 0, Brown de San Vicente 0 – Argentino Quilmes 5 (Lautaro Ceballos x 2, Alexis Manzanares y Tomás Molina x 2), Independiente San Cristóbal – Sportivo Norte.Ferrocarril del Estado vs Deportivo Libertad, Unión de Sunchales vs Ben Hur. Libre: Atlético de Rafaela.9 de Julio vs Sportivo Norte, Independiente San Cristóbal vs Argentino Quilmes, Brown de San Vicente vs Peñarol.En Infantiles se invierten las localías.