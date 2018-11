Primer festival de rock santafesino

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Angeles González; presentaron ayer "La Usina Suena", el 1er Festival de Rock Santafesino, que se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre en el puerto de la ciudad de Santa Fe. La entrada es libre y gratuita.El festival es organizado por los ministerios de Innovación y Cultura y de la Producción de la provincia, con el acompañamiento del Ente Portuario de Santa Fe. Se trata de un encuentro íntegramente dedicado al rock santafesino.“Hace algunos meses, desde el gobierno de la provincia hemos tomado una decisión política, que creemos importante, que es generar y darle valor a distintos espacios dentro del Ente Portuario, que puedan aprovechar y disfrutarse, más allá de los emprendimientos industriales y comerciales que hay ahí dentro”, destacó Farías.“Esto es lo que estamos trabajando, entendiéndonos con las inversiones que hay aquí, para darle un valor especial. Hay un espacio muy particular, muy importante para nosotros, que es la Vieja Usina, esa construcción que está abandonada, que es de la provincia, y que nosotros estamos convencidos en darle utilidad y ponerla en valor”.“Por eso queremos que este evento se haga allí, porque para nosotros tiene un significación muy particular, y por eso está vinculado desde el nombre mismo. Es un espacio que la ciudad necesita y ponerlo en valor y vincularlo con todo lo que está pasando en el puerto le da una significación especial. Hoy nos animamos a ir por más y juntar, no sólo lo que van a hacer ustedes con el rock, sino una feria de emprendedores y servicios gastronómico”.“Esperamos que esto sea el inicio de una serie de eventos, que se van a potenciar cuando pongamos en valor el espacio, dentro de no mucho tiempo, en un trabajo conjunto público – privado”, concluyó Farías.Por su parte, González expresó que “el rock une varias generaciones” y “la ciudad de Santa Fe es una ciudad musical, que merece muchos festivales de rock, por eso bienvenido el rock de Santa Fe, que es bueno y que resiste”.“Les deseo mucho éxito y que la cultura del rock suene en todo Santa Fe como una celebración, no como una fiesta menor, porque la celebración es mítica y ustedes son herederos de generaciones míticas que transformaron nuestra vida desde la más tierna infancia hacia adelante y son capaces de arrastrar cuatro generaciones detrás de su bandera”, concluyó la ministra.