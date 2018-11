Negri quiere gobernar Córdoba

CORDOBA, 6 (NA). - El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, aseguró ayer que se siente "con condiciones de gobernar la provincia" de Córdoba, al subirse formalmente a la pelea por la candidatura del espacio en la provincia. "Debemos dialogar y ofrecerle alternativas a los cordobeses. Me siento con condiciones de gobernar la provincia liderando un equipo", sostuvo el dirigente de la UCR.En su cuenta de la red social Twitter, el diputado nacional señaló: "Pero primero debemos proponer un futuro mejor que el que ofrece Unión por Córdoba, que lleva 20 años y perdió la imaginación". Negri, que recorrió en las últimas semanas distintos puntos de la provincia, había asegurado días atrás que "para ganar la provincia de Córdoba, Cambiemos debe estar unido"."Debemos elaborar una propuesta para enamorar a los cordobeses y de esta forma ser una alternativa sería y responsable. El modelo de (Juan) Schiaretti está agotado", subrayó el legislador radical el jueves pasado en su cuenta.Y agregó: "No dejemos que nos dividan, no dejemos que el peronismo meta la cola entre nosotros".