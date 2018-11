Racing sufrió ante Newell's, pero ganó y sigue en la cima

Racing superó ayer a la tarde a Newell's por 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda por la undécima fecha de la Superliga, gracias al tanto que convirtió Jonathan Cristaldo, de cabeza, a los 45 minutos del primer tiempo. Con este triunfo, la Academia se mantiene en soledad en lo más alto de la tabla con 26 unidades, mientras que la Lepra, tras la caída, sigue con 11 puntos.

Racing arrancó mejor, tomó la iniciativa y manejó la pelota durante los primeros minutos del partido, aunque sin incomodar al arquero visitante. Newell's, que necesitaba un triunfo tras la derrota 2-1 del jueves último ante Rosario Central por cuartos de la Copa Argentina, mejoró con el correr de los minutos, tomó el control de la pelota, se adueñó de la mitad de la cancha e inclinó el partido hacia el campo de Racing.

Los dirigidos por Omar De Felippe tuvieron algunas llegadas, pero no lograron ser efectivos. Hasta que el puntero del torneo consiguió la apertura del marcador con un gol de cabeza del delantero Jonathan Cristaldo, luego de un córner desde la derecha de Guillermo Fernández.

En la próxima fecha la Academia visitará el domingo desde las 15.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Newell's Old Boys recibirá a Defensa y Justicia el lunes a partir de las 21, en el Coloso Marcelo Bielsa.



GANÓ EL ROJO

EN LA PATERNAL



Con un nuevo doblete Emanuel Gigliotti, el máximo anotador de la Superliga, Independiente venció a Argentinos Juniors por 2 a 0 en La Paternal y sumó su tercera victoria en las últimas cuatro fechas.

El "Puma" confirmó su excepcional presente con una media vuelta de zurda a los 16 minutos de la primera parte y una definición en la boca del arco, a los 41 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia del ex Argentinos Braian Romero.

El ex delantero de San Lorenzo y Boca Juniors, entre otros, lleva anotados once tantos en diez partidos y comanda la tabla de goleadores con ventaja de cuatro sobre el capitán de Racing, Lisandro López.



IGUALDAD EN ARROYITO



Tras vencer en el clásico a Newell's por Copa Argentina y así acceder a las semifinales del certamen, Rosario Central no pudo prolongar su buena racha y empató 1-1 ante Colón en el Gigante de Arroyito.

Antes del inicio del encuentro, hubo un recibimiento espectacular a puro canto y color por parte de los hinchas canallas, para darle ánimos a los dirigidos por Edgardo Bauza, que apenas han conseguido tres victorias en el torneo, las cuales fueron de forma consecutiva y en las tres primeras fechas. Luego de eso, sólo dos empates y cuatro derrotas.

A los 28m Correa puso en ventaja al 'Sabalero' y en el complemento, cuando se jugaban 18m Herrera de cabeza puso la igualdad.