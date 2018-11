Ramona le ganó a Ataliva y se queda en la Primera A liguista

El Deportivo Ramona, que no tuvo su mejor 2018, cerró ayer la temporada con una sonrisa. En la revancha de la Promoción le ganó 1-0 a Independiente de Ataliva y gracias a la ventaja deportiva, el global fue 2 a 2, el ‘Depor’ se queda al menos una temporada más en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

El tanto para la victoria del conjunto dirigido por Claudio Sola fue anotado por Leandro Merlino, a los 14 minutos del complemento. El local terminó con diez por la expulsión del propio goleador y los de Ataliva con ocho por las expulsiones de Ariel Boidi, Román Batistón y Osvaldo Peretti.

El encuentro fue muy parejo. Sobre todo los primeros 45 minutos en donde prácticamente se estudiaron todo el tiempo, ninguno se animó a arriesgar demasiado y casi que no hubo situaciones de gol en ninguno de los dos arcos.

Ya en el complemento y con un Ramona obligado a ir por el resultado (en el juego de ida había perdido 2-1) la cosa fue otra. De un tiro de esquina vino el tanto de Merlino, el de la victoria, el de la posibilidad de seguir en el máximo y principal grupo liguista.

Este no fue un año fácil para Ramona y le costó. Entre Apertura y Clausura ganó cuatro partidos, empató nueve y perdió los otros trece encuentros. En total hizo 29 goles (en 26 cotejos) y recibió 43.

De esta manera el ‘Súper-Depor’ logró el objetivo y se mantiene en la Primera A.



Dep. Ramona 1 – Ind. Ataliva 0



Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Roberto Franco.

Asistentes: G. Hidalgo y A. Isasa.

Cuarto árbitro: G. Tartaglia.



Deportivo Ramona: Federico Saccavino; Nahuel Masuero, Renzo Peiretti, Leandro Merlino y Juan Pablo Giampieri; Misael Grimaldi, Gianluca Serrani, Iván López (Nicolás Salusso) y Gastón Peralta; Jonatan Peralta (Matías Depetris) y Rolando Domingorena (Nicolás Eberhardt). Suplentes: Gaspar Anthonioz y Nicolás Boiero. DT: Claudio Sola.



Independiente de Ataliva: Luciano Alderete; Andrés Gutiérrez (Axel López), Román Batistón, Brian Montú (Diego Gonella) y Ariel Boidi; Lautaro Ricarte (José Ramos), Francisco Portela, Eduardo Gutiérrez y Martín Barra; Osvaldo Peretti y Julio Piacenza. Suplentes: Brian Alassia y Hernán Cecotti. DT: Fabián Moyano.



Gol en el segundo tiempo: 14m Leandro Merlino (DR).

Amarillas: Saccavino, Giampieri, Masuero, Serrani, López (DR).

Incidencias: Expulsados: ST 24m Ariel Boidi (IA), 38m Leandro Merlino (DR) y Román Batistón (IA), 47m Osvaldo Peretti (IA).