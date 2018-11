Buen comienzo del Regional de Vuelo a Vela

El Club de Planeadores Rafaela dio inicio este domingo al Campeonato Regional Zona Norte de Vuelo a Vela, con la presencia de 40 pilotos. La competencia, que comenzó a desarrollarse en el aeródromo local, se extenderá hasta el sábado 10 y cuenta con la fiscalización de la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV). Una vez más, la entidad de alas blancas rafaelina se ubica como una de las más convocantes del país en este tipo de campeonatos de vuelo sin motor. Entre los participantes se cuentan ocho competidores locales y representantes de clubes de planeadores de Córdoba, Pehuajó, Catamarca, Ceres, San Francisco, Junín, Rosario, Esperanza, Zárate y Bolívar.

LA OPINION dialogó ayer con el periodista Fernando Pais, piloto de Santo Tomé y participante del evento, quien nos comentó, también como uno de los colaboradores de la organización, que “el Regional ha superado las expectativas del Club que teníamos en cuanto a cantidad de participantes. Sólo del Club tenemos 8 pilotos, 9 planeadores volando más allá de toda la gente que está trabajando en la organización. En total hay 40 competidores y en esta época y en este momento, es una buena señal de las ganas de volar -y de poder hacerlo en Rafaela- que tienen tanto pilotos que han llegado desde Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Rosario, etc. Estamos muy contentos porque hemos podido organizar hasta el momento todo muy bien. Este domingo, el campeonato tuvo su primera prueba válida a pesar de que fue un día bastante complicado, con un viento bastante intenso desde el noreste y no con mucha ascendencia térmica que utilizamos para tomar altura para poder desplazarnos. Asimismo, se pudo lograr completar la prueba. Varios planeadores lograron arribar y algunos debieron aterrizar afuera, en los campos, pero ya pudieron regresar a sus respectivos equipos. Lo importante en un campeonato es que estamos contentos porque comenzamos volando en el club. Este primer día no fue sencillo pero puso a prueba toda la organización, la seguridad, los 7 aviones de remolque que han trabajado todos juntos. En definitiva, este primer día superó todas las expectativas”.



DE LOS MEJORES DEL PAIS

En el primer día de actividad, hubo mucha gente acampando en el predio y también fueron varias las personas que se acercaron para observar a las naves. En este sentido, el Club de Planeadores Rafaela ha dispuesto sus instalaciones y el plantel de socios colabora en la organización para el encuentro deportivo. De este modo, las delegaciones que acompañan a los pilotos tendrán la alternativa de acampar en el predio del aeródromo. Además, una gran cantidad de socios, entre pilotos y alumnos, colaborarán en el desarrollo. Vale aclarar que desde la Comisión Directiva se ha propuesto que en cada puesto organizativo -a la par de un piloto referente- trabaje un socio que pueda adquirir experiencia para en un futuro asumir estos roles fundamentales dentro de la institución. Con esa premisa, el club rafaelino potencia y fortalece su dirigencia para sostener su objetivo de excelencia y seguridad en la práctica del vuelo sin motor y en la organización de competencias regionales y nacionales. “Más allá de la gente del ambiente, lo importante es que el club es un club de puertas abiertas, ya que siempre tenemos la compañía de la gente de Rafaela y de la región, que vienen con su termo y sus silloncitos y se acercan a presenciar esta linda actividad que se hace en familia y entre amigos. El vuelo a vela es un deporte que se practica en grupo, ya que es imposible hacerlo de manera solitaria, y de ese modo se ve la camaradería. Fue mucha la gente que vino a ver y a charlar con los pilotos, observar el lugar. Desde el club nos sentimos apoyados por la ciudad, por la gente y por las instituciones que nos dan una mano para poder llevar adelante el campeonato y las distintas actividades. Rafaela, con este tipo de encuentros deportivos, y con la calidad organizativa que tiene y con la cantidad de asistentes, es uno de los clubes más importantes del país. No solo por las máquinas de primer nivel con las que cuenta, entre ellos un planeador alemán de muy buenas características y performance que es utilizado por los socios, y también por los planeadores muy buenos que tienen para los que recién comienzan y se han recibido como para poder volar. De hecho, la Escuela de Vuelo del Club de Planeadores ha sido reconocida como la primera escuela de vuelo certificada dentro de las normas y siendo una ciudad del interior, de la provincia de Santa Fe, el club está al más alto nivel, tanto por sus pilotos como por su escuela de vuelo, por la cantidad y calidad de pilotos que egresan”.



¿COMO SE EVALUA?

Cada día, según las condiciones atmosféricas, la organización planteará recorridos por la zona, con distancias mínimas de entre 100 y 130 kilómetros para las tres clases en las que se dividirán los participantes según la performance de los planeadores. De este modo, se otorgarán puntos por velocidad, o por distancia si no es completada la prueba, a cada piloto. Con la suma de cada día se llegará a una clasificación final el sábado 10. Para constatar los vuelos se verifican los registros tomados con equipos de GPS que cada planeador lleva en vuelo. Con respecto a esto, Pais, quién además colabora con la meteorología deportiva, “para evaluar se aplica un coeficiente para tratar de minimizar las diferencias de performance de cada planeador. Es como que en una pista de carrera, corra un Fiat 600 contra un auto moderno. Así, se establecen distintas categorías, más o menos con las performances parecidas de los planeadores. En función de esto, tenemos la Clase Abierta Combinada, la Clase Standar, que tiene planeadores biplaza, y la Clase Entrenadores, que son los que han venido a debutar y están realizando sus primeras experiencias. Un día típico como el que tuvimos, a la mañana temprano se evalúan las condiciones atmosféricas, las posibilidades de vuelo térmico, es decir, que haya buen sol para que se generen las térmicas en los campos y suba el aire caliente. Y en función de la altura que llegan esas térmicas, y la cantidad de horas que se pueden llegar a volar, la organización, que tiene un área deportiva, fija un recorrido. Es algo parecido a un Rally. Cada día es un recorrido de entre 100 y 120 kilómetros como mínimo. Por ejemplo, tuvimos un vértice de área con centro en Zenón Pereyra en la clase más grande, el segundo vértice estaba en Moisés Ville con un área importante también. Después teníamos que venir hasta la Villa San José y regresar al club. Algunos planeadores pudimos cumplir esa prueba y entonces con unos registradores satelitales, como un GPS de auto pero más sofisticado porque se mide la altura también, se verifica el recorrido que hizo cada planeador. Y en base a ese recorrido se saca un promedio de velocidad o la distancia que recorrió si no pudo completar la prueba y tuvo que aterrizar en algún campo. Cada día se asignan puntajes y va a una tabla general. Tenemos el cronograma de vuelo hasta el sábado 10 inclusive, pero según los reglamentos de nuestra organización, la Federación Argentina de Vuelo a Vela, tienen que ser 3 las pruebas válidas para que sea válido el campeonato. Ya tuvimos una y nos quedan 6 días de vuelos para que se puedan concretar dos pruebas más. Esta semana viene algo complicada de parte del tiempo, pero creemos que vamos a poder completarlo, como se lo merece la gente, el club en lo organizativo, y las empresas. Este es un deporte netamente amateur, desafiante, de aventura, ecológico, y los premios para los ganadores son solamente unas estatuillas. El mejor horario para poder ver el movimiento durante la semana es al mediodía, donde los planeadores están en pista, o alrededor de las 16, cuando están de regreso”.



PILOTOS LOCALES

“Personalmente, soy socio del Club de Planeadores y estoy participando en representación del club. Los otros pilotos locales que están participando son Adrián Trigueros, Sergio Goddio, Aldo Muller, Gustavo Porrad, Marcos Melonio, Amilcar y Walter Mirasso, y Luis Colombero. Para nosotros es un motivo de alegría poder juntarnos y vernos con gente de vuelo a vela que nos encontramos en distintos campeonatos, como si nos hubiésemos encontrado ayer. Se vive esto con mucha camaradería. Hay pilotos y planeadores de muy buen nivel, entre ellos campeones nacionales y un campeón sudamericano, como Luis Colombero y Mauricio Delfabro, que es de San Francisco. Lo bueno es que también eleva el nivel de competencia para todos los pilotos de aquí”, resaltó Pais.



EL APOYO DE LOS MEDIOS

Posteriormente, Pais agregó que “la difusión de los medios de Rafaela con este deporte es también sumamente valorable para nosotros. Los rafaelinos tienen la posibilidad de mostrar todo lo que hacen en los medios de comunicación. En este sentido, el Club de Planeadores se siente muy apoyado, ya se que muestran las distintas actividades que desarrolla”. Cabe señalar que este campeonato cuenta con el apoyo de numerosas empresas, entidades y organismos. Entre ellos se puede mencionar a la Municipalidad de Rafaela, el Concejo Municipal, las autoridades de la ANAC de la Jefatura del aeródromo local, Aguas Santafesinas, la Comisión Asesora Municipal de Deportes, Bomberos Voluntarios de Rafaela y el Senador Provincial Alcides Calvo. También desde la entidad se destaca el aporte de Sancor Seguros, la empresa WAVES, YPF y la Federación Argentina de Vuelo a Vela. Por último, la Comisión Directiva del Club de Planeadores resalta la colaboración de Aero Club Rafaela y del Círculo Aeromodelista, que como entidades que ocupan el mismo aeródromo, se suman con su cooperación para la concreción de la competencia.