“El compromiso y las ganas”

Con la victoria del sábado en Lomas de Zamora, Atlético de Rafaela alcanzó los 13 puntos y quedó a siete del líder, Sarmiento de Junín. Al torneo le quedan unos cuantos capítulos y todo el mundo sabe que con un par de resultados, te acomodas. Eso también lo tiene bien claro Juan Manuel Llop: “Ahora vamos a disfrutar esto, para meternos arriba y ser protagonistas tenés que ganar varios partidos seguidos, estamos un poquito lejos, más allá de tener un partido menos que muchos de los equipos que están arriba nuestro”, y luego advirtió: “Lo importante es que nos vaya bien, después, con algunos resultados te podes llegar a acomodar, lo importante ahora es hacer un buen partido el viernes que viene”.

El 2-0 ante Los Andes, por la novena fecha de la B Nacional, fue el cuarto triunfo de la “Crema” en el torneo, el segundo de manera consecutiva de ‘Chocho’ como DT. “Jugando de esta manera es muy factible que ganemos más partidos de los que perdamos”. Y destacó: “Lo importante es el compromiso que tengan los chicos, las ganas y que no se conformen”.

Como primer objetivo para tratar de alcanzar dicha meta: “Nosotros tenemos que llegar no tan lejos de la punta al 8 de diciembre, como primer parámetro y primer objetivo. Ya quedamos libres. Eso sería muy bueno que pase. Después, en enero, febrero veremos cómo sigue la película”, apuntó Llop.

Borgnino volvió a ser la figura del equipo, anotando los dos goles para la victoria (como ocurrió en el partido pasado ante Olimpo en el Monumental) y sobre la actuación de Marco, el entrenador señaló: “Jugó un partido bárbaro, ojala se sostenga esto, nos va a venir muy bien. Fue muy bueno”. Y explicó: “Es un ciclo nuevo entonces todos tienen que tener un compromiso, tiene que haber una idea y ellos deben estar convencidos de esa idea para que sea efectiva en los partidos de fútbol, trabajamos sobre eso, y con Marco en una posición que ya lo a hecho en Primera conmigo, jugó como extremo por izquierda y también le fue muy bien e hizo goles, nos da esas dos posibilidades y si mantiene esto es muy bueno, ojala lo mantenga hasta mayo (risas)”.

Sobre el partido mismo ante el ‘Milrayitas’ analizó: “El equipo estuvo bien parado, ordenado, tal vez nos faltó un poquito más de tranquilidad en los últimos 30 metros pero después el partido se ganó muy bien. Si hubiéramos estado un poco más finos en la jugada de contragolpe que nos apurábamos a entrar y quedábamos en offside hubiéramos terminado el partido antes y mucho más tranquilos. El rival no nos complicaba pero dividíamos demasiado cuando recuperábamos el balón y eso que estábamos 1-0 arriba. Son situaciones que hay que seguir trabajando, mejorando, tener más precisión cuando el rival te da los espacios porque venía a buscar el empate. Son cosas que con confianza, el resultado positivo, en el tiempo se mejoran”.

En líneas generales Atlético hizo un buen partido, “Siempre el orden y tratar que no te conviertan es fundamental, genera confianza en el arquero, en los defensores y es importante. Defensivamente estuvimos bien, no tuvimos problemas, lo único que podemos decir, como ambicioso que hay que ser, tratar de ser un poquito más claros cuando tenemos la pelota en nuestro pie en los últimos 30 metros”, contó Llop.