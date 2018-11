Maxi Andreis es más líder en TFS

El rafaelino Maximiliano Andreis (Uno Way), con el segundo puesto logrado en la final que disputó el Turismo Fiat Santafesino en el autódromo "Ciudad de Paraná", llegará con mayor diferencia al "Premio Coronación", que se desarrollará nuevamente en la capital de Entre Ríos.La competencia fue ganada por su compañero de equipo, Matías Cravero (Uno), tras una lucha apasionante con el piloto de esta ciudad, que llegará con buenas posibilidades al cierre de la temporada 2018 del Car Show Santafesino.Eduardo Bertone festejó en el lugar más alto del podio en su regreso al Fiat 600 TS; Manuel Macarro logró su primera victoria en la Fórmula 3 Santafesina 1.6 con el auto del equipo rafaelino MR Racing; Juan Manuel Passera se adjudicó la competencia reservada al TS 1800; mientras que Ezequiel Bosio sumó un nuevo triunfo con la máquina que le entrega la Autopeña Humboldt.Las finales disputadas ayer en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos, que recibió por tercera vez al Car Show este año, se resumen en este informe:1º Eduardo Bertone, en 22m31s289; 2º Horacio Fernández a 4s979; 3º Miguel Ciaurro a 5s241; 4º Nicolás Aimar a 6s876; 5º Luis Cifre a 10s947; 6º Federico Sabá a 15s107; 7º Javier Melidoro a 40s451; 8º Ezequiel Trulié a una vuelta; 9º Javier Prósperi a una vuelta; 10º Ezequiel Pérez a dos vueltas... no clasificó Germán Borgnino.1º Manuel Macarro, en 18m57s358; 2º Alfredo Esterkin a 1s989; 3º Renzo Testa a 7s525; 4º Franco Bosio a 9s667; 5º Adrián Melnyk a 10s389; 6º Esteban Zuberbühler a 19s436; 8º Ricardo Coronel a 25s293; 9º Joaquín Ricciotti a 27s269; 10º Brian Massa a 29s305... no clasificó Fabián Mainero.1º Matías Cravero (Uno), en 26m25s722; 2º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 431 milésimas; 3º Lucas Salvatierra (Uno) a 872; 4º Federico Domínguez (Uno) a 881; 5º Luciano Menocchio (Uno) a 1s392; 6º José Luis Costamagna (Duna) a 4s445; 7º Hernán Fenoglio (128) a 5s872; 8º Andrés Calderón (Uno) a 6s956; 9º Mariano Sala (Uno) a 7s333; 10º Pablo Ortega (Uno) a 7s494... 12º Cristian Vaira (Uno) a 7s609... 14º Ricardo Saracco (Uno Way) a 8s268... no clasificó Máximo Gauchat (128).1º Juan Manuel Passera (Kinetic), en 26m50s318; 2º José Ignacio Bailone (Clio) a 4s463; 3º Matías Cravero (Clio) a 9s236; 4º Lucas Tedeschi (Trend) a 10s464; 5º Juan Pablo Alisio (Clio) a 12s222; 6º Danilo D'Angelo (Clio) a 12s223; 7º Alejandro Ramón (Clio) a 12s657; 8º Gustavo Santibáñez (206) a 12s809; 9º Emiliano Urquiza (Clio) a 15s520; 10º Lucas Huser (Clio) a 16s762... no clasificó Agustín Bonomo (Gol).1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 26m55s613; 2º Fabio Canciani (Falcon) a 1s642; 3º Héctor Faín (Falcon) a 1s880; 4º Ezequiel Perren (Falcon) a 13s717; 5º Mario Belich (Falcon) a 14s959; 6º Fernando Villa (Falcon) a 15s789; 7º José Luis Schnidrig (Falcon) a 21s095; 8º Omar Cardetti (Falcon) a 22s895; 9º Danilo Werlen (Falcon) a 24s012; 10º Oscar Garmaz (Falcon) a 51s665... no clasificó Santiago Almeida (Chevy).En las últimas temporadas, el "Premio Coronación" se realizó en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo rafaelino, pero en esta oportunidad la definición tendrá como escenario, los días 1 y 2 de diciembre, al trazado del Club de Volantes Entrerrianos, en la ciudad de Paraná.Ese fin de semana estarán en juego cuatro títulos, ya que el único campeón anticipado es Nicolás Aimar, en la categoría Fiat 600 TS.