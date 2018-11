Después, ¿un workshop?

A mediados de año, cuando el Concejo Municipal se disponía a tratar la expropiación, el Ejecutivo comenzó a dialogar con el Colegio de Arquitectos de la V Circunscripción para avanzar en lo que denominaron un "workshop". El mismo se realizaría una vez que la rondas de consultas populares que comienzan esta semana concluyan en un destino para este predio

Pero ¿qué es un workshop? Fernando Fioramonti, Presidente del Colegio de Arquitectos, indicó oportunamente que "es la participación de profesionales y que propicie como mediador algún arquitecto célebre del país. Una posibilidad es el arquitecto cordobés Lucio Morini. Pero dependemos de su disponibilidad de tiempo, dado que debería venir por dos o tres días. El workshop le daría más nivel y permitiría que salga un proyecto interesante, algo que se merece este espacio", indicó.

La definición del uso se haría convocando a las diferentes instituciones a un debate público, tal cual como se hizo con el edificio del Viejo Mercado. En tal sentido, Fioramonti indicó que "que sea un espacio cultural podría ser redundante con el CCVM. Faltaría un lugar para el Concejo. Nosotros en un artículo hablamos de La Boquería en Barcelona, en donde se desarrollan actividades de gastronomía, venta de artículos regionales, etc. Se podría tratar de replicar algo así acá. No hay que descartar que haya también un área para el desarrollo privado".

¿Implicaría mucho dinero para el mantenimiento? "No. Tampoco para la puesta en valor de la Recova, pintándola y poniéndole iluminación", completó Fioramonti.