Ochoa jugará en Ben Hur

(Redacción LA OPINION)Ben Hur se sigue reforzando de cara al torneo Regional Amateur que comenzaría el 27 de enero de 2019. En las últimas horas se cerró la llegada del delantero Leonardo Ochoa, proveniente de Peñarol.El futbolista, que militara en varios equipos de la Liga Rafaelina, incluyendo 9 de Julio y Unión de Sunchales en el ex Argentino A, fue seguido por el entrenador Carlos Trullet durante la temporada y dio el visto bueno a la dirigencia para encarar la negociación. Se convierte así en el quinto elemento incorporado.El atacante se suma a las anteriores contrataciones: el defensor Luis Ybañez, el delantero Nahuel Vera, el volante Pablo Pavetti y el arquero Juan Ignacio Mendoca."En Peñarol aún no había definiciones sobre si se va a jugar este torneo. Llegó la propuesta de Ben Hur, me interesó y llegamos a un acuerdo con los dirigentes", confirmó ayer el hábil delantero de 33 años ante la consulta de LA OPINION. Cabe mencionar que fuera de Rafaela también jugó en Sarmiento de Leones, en el Federal B.El plantel benhurense siguió entrenando luego de caer en el desempate ante justamente Peñarol, por el Clausura, ya que muchos de los jugadores juveniles del elenco de primera tienen aún calendario en inferiores.