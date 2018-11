La venta de autos en el peor momento del año

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El CEO y presidente de Volkswagen Argentina, Hernán Vázquez, advirtió que la venta de autos atraviesa "el peor momento del año", mientras anticipó que se encuentra en negociaciones con el gremio SMATA para concretar "algún día de suspensión" entre fines de 2018 o principios de 2019."Habíamos arrancado un año que iba camino al éxito absoluto y récord histórico", recordó y puntualizó que "lamentablemente, a partir de julio se dieron vuelta las cosas". En ese sentido, señaló que "la situación de alarma del sector es importante", mientras analizó que la venta de autos "está pasando el peor momento del año"."La tendencia ha cambiado de una forma radical", insistió y subrayó que "la entrada de pedidos y las suscripciones de autoahorro están augurando que esto no paró y que va a durar". "Estamos dialogando con SMATA y estamos mostrando el panorama e intentando llegar a acuerdos para que a finales de año o principios del próximo, conjuntamente con las vacaciones, tengamos algún día de suspensión, pero que no sea nada dramático", remarcó y evaluó que "es una aterrizaje suave desde el punto de vista de producción".En diálogo con Radio Continental, estimó que en los planes de ahorro del rubro hay una baja de "un 60 por ciento en octubre con respecto al mismo mes del año pasado", mientras resaltó que si bien el nivel de mora "sigue siendo bastante bajo", la curva "tiende a empeorar de a poco".Frente a ese panorama, indicó que "la primera estrategia en el corto plazo" adoptada por la empresa es "adecuar niveles de stock". "Hemos cortado de forma dramática la importación y, lamentablemente, a nivel local en algunas de las fabricas que nutren el mercado argentino estamos viendo algún tipo de suspensiones y cosas por el estilo", apuntó.Resaltó, de ese modo: "Nos hemos encontrado con unos stocks que iban camino a un mercado de un millón de vehículos", mientras precisó que ahora va "a una media que augura que, al menos el primer semestre, tendrá un ritmo de 600 mil coches año". "Es realmente uno de los niveles más bajos de los últimos años. Es preocupante", afirmó Vázquez, quien sostuvo que intenta "no trasladar todo a precios" y poner en marcha "promociones que animen un poquito al mercado".Sin embargo, aclaró: "Todos somos conscientes de que el salario real se nos ha quedado atrasado", por lo cual consideró que "la gente no tiene capacidad de consumo, menos de bienes durables".