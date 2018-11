Píldoras Políticas

VIDAL CON TINELLILa gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, confirmó que se reunió con el conductor televisivo Marcelo Tinelli, aunque señaló que no hablaron "de candidaturas", al tiempo que ratificó que "no" se postulará a la Presidencia el año próximo. "Hace tres años que me junto con Marcelo Tinelli, como me reúno con otras personas que tienen interés por la provincia", afirmó Vidal.En declaraciones televisivas, la gobernadora señaló que no le ofreció ni surgió como tema de conversación una posible candidatura del conductor de televisión para las elecciones del año que viene.De cara a las elecciones de 2019, Vidal insistió: "No voy a ser candidata a Presidente. Lo vengo diciendo hace tres años". "Dedico las 24 horas de mi energía a la Provincia, que me necesita ahí. No hay nada para definir en el corto plazo", añadió.ALFONSIN MEDIATICOEl ex diputado nacional de la UCR Ricardo Alfonsín nació a los medios de comunicación luego de la muerte de su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín, y luego de un momento de apogeo sus apariciones comenzaron a menguar. Hace poco, les pasó una factura por eso a un grupo de periodistas.Fue durante el homenaje que le rindió el presidente Mauricio Macri al "padre de la democracia", en una exposición sobre él armada en la Casa Rosada a la que llegó acompañado por el ex diputado, que en el último tiempo se convirtió en unas de las voces más disonantes del partido por las condiciones de su alianza con el PRO.Sorprendidos por el ingreso de Alfonsín a la muestra junto a Macri, los periodistas le preguntaron qué hacía ahí después de haber cuestionado en reiteradas oportunidades al Presidente, ante lo cual el dirigente radical dijo estar "agradecido" por el homenaje a su padre y después, vino el reto por las preguntas."No es el momento ni el lugar. Pero, ¿acá me vienen a preguntar esto? ¿Por qué no me invitan a los programas y les cuento?", les lanzó el ex diputado a los sorprendidos trabajadores de prensa.COINCIDENCIA. ¿O NO?El debate sobre el impuesto a las Ganancias para los jueces que actualmente no pagan ese tributo (solo están obligados los funcionarios que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017) volvió a entrar en la agenda gracias a un proyecto promovido por el ala radical del oficialismo, hasta ahora sin éxito.Hay quienes creen que detrás de ese intento tal vez no hay un ánimo de justicia tributaria sino un cálculo político, casi una jugada de ajedrez. Esta sección escuchó esa sospecha de boca de un senador peronista."Qué casualidad que esto vuelve a entrar en la agenda justo cuando asume un nuevo presidente de la Corte Suprema (Carlos Rosenkrantz), promovido por el oficialismo y que necesita fortalecerse. Qué mejor que salir en defensa de los jueces para que sigan sin pagar", aventuró el senador.¿SERA? -SIN VOZ-La presencia del público visitante en los partidos de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River despertó una polémica que cruzó la jurisdicción deportiva y se metió de lleno en la política, lo que generó muchas críticas al presidente Mauricio Macri por inmiscuirse en esas cuestiones.Sin embargo, el certamen continental le había traído problemas al oficialismo antes de que se definiera que el superclásico iba a tener un cruce histórico.El senador nacional Esteban Bullrich, apasionado hincha del conjunto "millonario", no pudo ocultar las consecuencias que dejó en su cuerpo el triunfo por 2 a 1 ante Gremio en Porto Alegre y la posterior clasificación a la final de la Copa Libertadores.El pasado miércoles al dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que lo tiene como presidente, el ex ministro de Educación tuvo que confesar el origen de su disfonía. "Perdón por la voz, pero es que anoche se me fue un poquito...", contó Bullrich, entre risas.