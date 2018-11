Luego del presupuesto, comienza la gran pelea

Por Pablo Sieira.- La aprobación del Presupuesto 2019 en el Senado es el límite para el crédito del Gobierno con un sector del peronismo que, al igual que Cambiemos, ya piensa en la campaña electoral con todas las tensiones internas que ello implica. El reclamo de un grupo de gobernadores para recuperar el Fondo Sojero puso en evidencia que la colaboración que hasta ahora prestó la mayoría de ellos está llegando a su fin, así como el complejo equilibrio que hizo el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto.

Uno de los principales alfiles del Gobierno en el Senado aseguró a NA que tienen los votos suficientes para aprobar el proyecto de Presupuesto y lo mismo señaló un referente del justicialismo, aunque fue más cauto.

Es decir, en ambas bancadas confían en que el reclamo de los gobernadores encabezados por el formoseño Gildo Insfran y el santiagueño Gerardo Zamora, secundados a su vez por la fueguina Rosana Bertone, no afectará la sanción de la iniciativa, pero de todas maneras la queja no se desactivará.

Los mandatarios le avisaron a Pichetto que juntarán los votos para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el fondo de 53 mil millones de pesos, durante la tensa reunión que mantuvieron el martes y en la que, según pudo reconstruir NA, hubo reproches, advertencias, amenazas de renuncia y hasta pronósticos apocalípticos.

El encuentro concluyó con un compromiso de palabra de no afectar el Presupuesto 2019 y una sentencia: "Hasta acá".

El rionegrino y su tropa le transmitieron el mensaje al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y tras sorprenderse cuando supieron que el funcionario encargado de llevar el Presupuesto a buen puerto se encontraba en China, le hicieron saber que la avanzada de los gobernadores sería un problema exclusivo de la Casa Rosada.

Según supo esta agencia, el senador formoseño José Mayans, alfil de Insfrán, es uno de los que está juntando los votos para derogar el decreto que eliminó esa caja y nadie en el Bloque Justicialista se opondrá.

La reunión del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que tiene un puñado de diputados, con el santiagueño Zamora debe ser leída en esa clave porque para derogar un decreto se necesita la aprobación de ambas cámaras y el acercamiento en los objetivos también le sirve al tigrense para su armado electoral.

En Cambiemos tampoco se quedarán quietos: la intención de la bancada oficialista es insistir, después del tratamiento del Presupuesto, con el desafuero de la senadora Cristina Kirchner que pidió el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Se trata de un movimiento preparatorio de la campaña, dado que volverá a poner a la ex presidenta en el centro de la escena con todas las acusaciones a las que el Gobierno echa mano para tratar de beneficiarse por el efecto comparativo.

Al mismo tiempo, obligará nuevamente a las distintas líneas del peronismo a defender incómodamente a la ex mandataria para luego pegarlos al kirchnerismo y "la herencia recibida" y profundizar así el juego de la polarización, en el que el laboratorio electoral de Macri deposita sus esperanzas.

Pero en la coalición oficialista no todos ven esa fórmula como garantía de éxito, especialmente en Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal observa con preocupación la situación de las pymes.

Un intendente de Cambiemos, Sergio Bordoni, de Tornquist, dijo: "Estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más.

Estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país".

Un dirigente radical que hasta hace poco ocupó un lugar en el Ejecutivo nacional pero que sigue dentro de la coalición, se sinceró ante NA: "Yo lo veo mal. En algunas provincias no sé cómo vamos a hacer para ganar. Si el peronismo se junta nos pueden pasar por arriba".

¿Incluso si se juntan con Cristina, a quien el PRO desea estratégicamente tener enfrente y algunos peronistas no quieren ni verla? El radical sonrió. "Ya lo han hecho antes. Cuando ven el poder cerca, todos se arreglan".



HOGUERA PERONISTA

La aprobación del Presupuesto 2019 también marcó un límite para el clima interno del peronismo, como quedó en evidencia en la reunión de Pichetto con Insfrán, Zamora, Bertone y compañía.

Luego de que Pichetto les manifestara su molestia por no haber llevado el reclamo por el Fondo Sojero a Diputados y les dijera que consideraba institucionalmente peligroso demoler todos los acuerdos alcanzados debido a este planteo, uno de los mandatarios (palabras más, palabras menos) le respondió: "Esto es una cuestión de plata".

"Sí, está bien, pero va a volar la Argentina", le contestó el senador, según contaron a NA testigos del encuentro, a lo que otro gobernador, temerario, devolvió: "Si vuela no va a ser culpa nuestra; además como va esto en dos meses puede estallar todo". La respuesta de Pichetto fue: "Yo no juego a eso".

La discusión no terminó ahí, ya que uno de los gobernadores le preguntó al jefe de bloque por qué le preocupaba el tema si él concluye su mandato el año próximo, a lo que el histórico senador respondió ofreciendo su renuncia a la presidencia de la bancada.

"No me importa el cargo. Yo el año que viene tengo que hacer campaña", se lo escuchó decir al rionegrino, todavía enojado, después de esa reunión, para dejar en claro que su precandidatura presidencial se mantiene.

Luego de esa pelea, tres senadores del bloque de Pichetto se ausentaron en la reunión de la Comisión de Acuerdos en la que el presidente del máximo tribunal de Santiago del Estero vio frustrada su intención de convertirse en juez federal de esa provincia. ¿Coincidencia? (Especial de NA)