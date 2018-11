Nuevas adicciones en la sociedad tecnológica: pornografía online

Para finalizar esta serie de notas sobre el peligro de adicción a la pornografía online, veamos algunos puntos que nos ayuden ade este flagelo, tanto a niños, como a los adolescentes, jóvenes y adultos.En las entregas anteriores pudimos observar cómo “el acceso fácil, anónimo, interactivo y asequible para la mayoría de las personas facilita la adicción, y una vez establecida, las consecuencias personales, conyugales y familiares no se hacen esperar. El bombardeo pornográfico al que están sometidos los jóvenes -carentes de una consolidada madurez psicológica y vulnerables a las ofertas de la red- suele producir una distorsión del concepto de sexualidad. Para los adultos, estas prácticas suponen la transformación de la persona amada en un sujeto de placer, deshumanizando toda relación de amor interpersonal” (Carolina Lupo, revista Nuestro Tiempo, verano 2015).Parece que en estos momentos la vida del mundo registra un hecho que no hay que menospreciar por su nivel de difusión y gravedad: la degradación del amor humano y la oleada de impureza y sensualidad que se ha abatido sobre la faz de la tierra. Ésta es una forma de rebajamiento del hombre que afecta a la intimidad radical de su ser, a lo más nuclear de su personalidad y que, por la extensión que ha alcanzado, hay que considerar como un fenómeno histórico sin precedentes.Hoy la pornografía online es percibida como un “agente socializador y educador de la sexualidad” en muchos jóvenes. Entonces, se hace necesario. Podemos distinguir dos tipos de prevenciones: lasy lasEntre las primeras, ocupa un lugar de privilegio el desarrollo de: con cariño y firmeza a la vez, supervisar lo que nuestros hijos que ven, oyen y leen; ser padres “preguntables” estando disponibles a sus inquietudes, consultas ya que de lo contrario lo harán con extraños;para ofrecerles una formación afectivo-sexual que les permita tomar decisiones saludables y fundadas frente al exceso de información indiscriminada. Leila Sucari, en su artículo “El cuco que acecha en la web” (revista “Rumbosdigital.com” de mayo de 2018) dice que “no se trata de ponernos paranoicos ni creer que internet es el enemigo. Pero sí es importante tener como adultos un rol activo: hablar de manera abierta con los hijos para que entiendan que la web implica riesgos. Tenemos que estar alertas a los comportamientos de los chicos, dado que a los 10 años un niño nativo digital no es consciente de los peligros que puede entrañar el uso de internet.una comunicación fluida para explicarles los riesgos. Es vital escucharlos y darles espacio para que compartan sus inquietudes”. Conviene recordar que, cuando se está educando, “se obtiene más con una explicación que prohibiendo”.desarrollar la virtud de la fortaleza y la templanza, para que actúen con sensatez y sean personas de criterio, evitando colocarse en situaciones de peligro; a que actúen con prudencia y de forma coherente en el mundo digital; a dejar de oír o ver determinados programas de televisión y películas que pueden ser perjudiciales; a guardar los sentidos; enseñarles a no participar en conversaciones que rebajan la dignidad de las personas; a no descuidar detalles de pudor y de modestia en el vestir; a no asistir a lugares que desdicen de un ser humano íntegro aunque asistan muchas personas o compañeros; a manifestar sin complejos la repulsa ante espectáculos obscenos.Otra herramienta que es muy aconsejable es elfomentando en los hijos una vida social más sana, buenas amistades, orden en el estudio, el trabajo, el descanso, la práctica de deportes.el papa Francisco en su exhortación apostólica “Amoris Laetitia (marzo de 2016) menciona en el capítulo 7 titulado “Fortalecer la educación de los hijos” que “los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal” (259). Como padres tenemos el deber de dar el mejor ejemplo a nuestros hijos en esta materia tan delicada de su formación.Por lógica razón de espacio en la presente nota, les recomiendo enfáticamente su lectura, en especial los puntos 280 a 286 tituladosque plantea “la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegue a los niños y adolescentes conforme avanza su edad y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica” (a lo que me atrevo también agregar el avance tecnológico), realizada en el ámbito familiar y entendiéndola en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua, que cuide el sano pudor, las buenas costumbres y no confundirnos concentrando la educación sexual en la invitación a “cuidarse” procurando un “sexo seguro” como está siendo proclamado actualmente en los proyectos de educación sexual integral que se pretenden imponer en las escuelas, y con “líneas y contenidos que baja el Estado” convirtiéndose en “educador de nuestros hijos” en este tema tan sensible.“La llamada 'ética' de la gratificación individual inmediata se opone fundamentalmente a la realización plena e integral de la persona humana. La educación a la vida familiar y a la inserción responsable en la vida social exige la formación a la castidad y a la autodisciplina. La pornografía y la violencia generalizada tienden a ofuscar la imagen divina en cada persona humana, debilitan el matrimonio y la vida familiar y dañan gravemente a los individuos y a la sociedad” (Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, 1989, punto 29).Un lugar importante en esta temática lo ocupaque son los principales colaboradores de los padres en la formación moral de los jóvenes. En las escuelas y programas educativos se han de promover e inculcar valores éticos y sociales, de cara a garantizar la unidad y el sano desarrollo de la familia y de la sociedad (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 1989, punto 25).En el caso de haber caído en la adicción, considerar elque ayuden a curar de este mal a los afectados: la consulta prudente y oportuna es siempre muy importante para salir de la trampa.El(legisladores, encargados de la administración del Estado y de la Justicia) están llamados a dar una respuesta al problema de la pornografía y de la violencia sádica difundida por los medios de comunicación. Aquí si incumbe la intervención del Estado promulgando leyes sanas, clarificando las ambiguas y reforzando las que ya existen considerando que las leyes y los agentes de la ley tienen el deber sagrado de proteger el bien común, especialmente el que concierne a la juventud y a los miembros más vulnerables de la comunidad (Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, 1989, punto 28).Entre las herramientas de prevención “técnicas” menciono laevitar que se encuentren en las habitaciones de los niños y jóvenes, ubicándolos en lugares de uso común, como salas de estar, livings.La, los hay gratuitos y muy buenos y que se pueden activar en la computadora, teléfonos celulares y tablets. Por ejemplo: “Safe search”, que ayuda a bloquear el contenido explícito de pornografía y violencia. Otro de los más reconocidos es el “Qustodio”, que permite bloquear páginas, supervisar redes sociales y definir límites horarios. Similar al anterior es el programa “K9 web protection”. Muy interesante es la web del proyecto ESET llamado “Digipadres”, un sitio especializado en orientar y brindar material necesario para concientizar y cuidar a los más pequeños de los peligros cibernéticos. Recuerdo también la muy interesante página www.daleunavuelta.org que tiene contenidos muy actualizados en la temática de adicción a la pornografía online y en su prevención.Deseo citar para finalizar esta serie de notas los últimos párrafos del ensayo escrito por la psicopedagoga Carolina Lupo en colaboración con los Dres. Jokin de Irala y Adrián Cano en la revista Nuestro Tiempo (verano 2015) titulado “La pornografía en internet: enemiga del matrimonio y la familia” y que me parecen muy acertados sobre el peligro de caer en la adicción en la pornografía online: “La relación sexual es una de las más íntimas formas de relacionarse que tienen un varón y una mujer. La entrega sexual mutua y recíproca, que implica también recibir al otro, es siempre y necesariamente un gesto que no se agota en el plano físico. Lo queramos o no, intervienen también en este encuentro lo psicológico y lo espiritual/racional. La sexualidad humana, vivida dignamente y en plenitud, contiene una belleza auténtica. Esa es precisamente la razón por la que buscamos protegerla. El cuidado de la intimidad -propia y ajena- consiste en conservar y respetar aquello que se considera bueno y bello. La permanente exposición online de la 'intimidad', lejos de acercar a las personas, las aísla cada vez más. El 'mostrarse' de este modo aleja a hombres y mujeres de lo que en verdad 'son'. El consumo de pornografía, al incitar al autoerotismo y a la vivencia de una sexualidad egoísta y cerrada, atenta contra cualquier relación. Siempre será un obstáculo para esa realización plena. La relación sexual es una entrega total que trasciende la búsqueda del placer por el placer mismo. No es 'solo sexo'. El ser humano es más humano en tanto que se 'da' a otro, en un acto de generosidad y de plena donación. Esa relación es un encuentro de 'intimidades' que, a través de una unión física y emocional, asumen el compromiso total ante un proyecto de vida común. El ser humano es un ser relacional que necesita la apertura total y desinteresada para realizarse, de ahí que la sexualidad humana alcance su mayor sentido y plenitud solo cuando se libere del egoísmo que la pueda condicionar”.