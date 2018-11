Proyecto agroecológico en Aero: "es interesante"

(Redacción LA OPINION). - En la mañana de hoy, a partir de las 8, el Concejo Municipal recibirá a la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, María Paz Caruso y al fiscal municipal, Daniel Galloppo. Juntos analizarán el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Cambiemos, que propone que el terreno del Aeródromo local, en donde en la actualidad se cosecha soja, se desarrolle "productivas agropecuarias de tipo agroecológico u orgánico". Hoy, ese predio está concesionado y el privado cosecha soja en el lugar. El proyecto propone dar de baja el vínculo legal, que finalizaría en enero próximo (de allí la presencia de Galloppo).En diálogo con "Algo dirán" (FM Galena, 94.5 Mhz) Caruso, indicó que "si fuera para agroecología quedarían unas 150 hectáreas. Un predio bastante importante. Nos parece algo interesante para empezar a pensar en alternativas y que después el verdadero desafío es que se pueda desarrollar en otros lugares de la ciudad". El proyecto de Cambiemos surgió a partir de la preocupación de los vecinos cercanos al Aeródromo (Brigadier López, Tierra de Pioneros, etc), que veían como se fumigaba en el lugar. "Si se justifica este proyecto por esto, entendemos que esa preocupación no está solo en los vecinos de ese lugar, sino en otros sectores de la ciudad. Entendemos el beneficio de que ese terreno está en manos del Municipio y que puede evaluar llamar a licitación para que alguien haga una actividad agroecológica. Nosotros también estamos evaluando que se puedan llegar a realizar actividades productivas sin utilización de fitosanitarios", dijo Caruso.La funcionaria también recordó que en el informe que se elevó al Concejo Municipal sobre las posibilidades productivas en la zona de resguardo ambiental ofrecía varias alternativas: agroecología, barreras forestales, ganadería... "Al ser un terreno tan extenso, tal vez podemos evaluar ampliar esas propuestas. También estamos identificando otros sectores de la ciudad, para que si esto funciona, también se pueda replicar en esos otros lugares (Villa Aero Club, 2 de Abril o Mora) que también viven esta situación de cerca (tras los 200 metros de resguardo)", agregó.Caruso también marcó que "el verdadero trasfondo es qué se va a hacer sobre la normativa del resguardo ambiental (NdR: cuyo proyecto volviera a comisión hace casi un mes), porque esto es sobre un espacio en particular Sí me parece que sirva como prueba piloto"."Nosotros estamos promoviendo la agroecología, es un eje de acción muy fuerte. Lo demuestra la Feria del sábado. La gente empieza a tener otros hábitos de alimentación, otros conocimientos, que demanda otros productos y eso nos lleva a pensar en otros modelos productivos", añadió.Desde hace algunas semanas, desde el IDSR trabajan en conjunto con la gente de Amigos de la Vida para avanzar en el texto de una nueva ordenanza. "Armamos un mapa de actores para ver todos los que tienen que estar en esta normativa que estamos tratando de diseñar y tomamos algunos ejemplos para investigarlos en profundidad. Estamos en una etapa de relevamiento de información y también nos estamos conociendo", comentó.