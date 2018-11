¿Y el feriado de Rafaela?

El 24 de octubre último se celebraron 137 años de la formación de Rafaela y para los creyentes católicos el santo patrono San Rafael, pero lamentablemente siguen pasando los años y todavía no se concretó un anhelo mayoritario de los ciudadanos rafaelinos: que este día sea definitivamente feriado como lo tienen grandes ciudades y pueblos de la Argentina.

Actualmente es un feriado a medias porque es nula la actividad en la administración pública municipal, provincial y nacional; el sector bancario y la educación en todos los niveles. Pero para los sectores del comercio y la industria es un día laborable más.

¿Qué dice la normativa vigente? El 28 de mayo de 1979, durante la última dictadura militar, el entonces gobernador de Santa Fe Jorge Desimoni firmó el decreto 1435, donde declara “día no laborable con carácter permanente para cada localidad de la provincia el día de su santo patrono". Pero el artículo 2º es contradictorio, afirmando que “los días no laborables que se establecen precedentemente serán, sin excepción, optativos para el comercio, la industria y la banca”.

Ciertamente, es necesario que haya una ley provincial que disponga el feriado como tal, pero la mayor responsabilidad le cabe a la dirigencia política local y departamental con representación provincial, especialmente los diputados Roberto Mirabella y Omar Martínez y el senador Alcides Calvo (no hay que olvidarse los legisladores que los precedieron que tampoco hicieron nada al respecto), para presentar un proyecto en la Legislatura provincial y convencer a sus pares sobre la necesidad de aprobar una norma en ese sentido. ¿Tan difícil es concretar este objetivo? Mientras tanto, los concejales podrían presentar un proyecto de declaración, solicitando a la Legislatura la aprobación de una ley respectiva.

También se puede hacer una movida ciudadana de participación popular juntando firmas: ahora puede resultar más sencillo utilizando las redes sociales (facebook, whatsapp, instagram, entre otras), en la que de hecho la gente se viene manifestando con opiniones diversas sobre el tema.

Si alguna vez se logra ese objetivo será la oportunidad para rendir tributo al santo patrono para los que somos creyentes y a los antepasados que cimentaron la colonia desde el año 1881, como así también un día de descanso para reflexionar sobre los problemas y desafíos de la ciudad, de recreación familiar tan necesaria en estos tiempos tan demandante de obligaciones y, al mismo tiempo, la posibilidad de participar en actividades oficiales, culturales y religiosas.

En esta oportunidad, el 24 de octubre pasado solamente estuvo el acto oficial por la mañana y a la tarde se realizó la misa-procesión en la Catedral San Rafael, pero no hubo actividades sociales, culturales y recreativas para que participen los vecinos, recordando que en una ocasión estuvo la visita de una delegación de Fossano oficial con autoridades y un grupo banderilleros que hizo una demostración en el centro rafaelino pero con poca presencia de público.

"Una vez más damos gracias a Dios por el aniversario de la formación de Rafaela, nuestra querida ciudad, que alberga a gran parte de los fieles de nuestra diócesis. Al mismo tiempo, celebramos la solemnidad de la dedicación de este templo Catedral bajo el patrocinio del arcángel San Rafael, que como su nombre lo indica es ´medicina de Dios´, es aquel que conoce bien todos los caminos (cfr. Tb 5,6) Es un compromiso desafiante para la comunidad parroquial que se aloja en ella; deberá esmerarse en una pobreza digna, en una solidaridad creativa, en una oración verdadera y en una comunión trabajosa pero posible", expresó el párroco de San Rafael Alejandro Mugna durante la homilía de la misa del 24 de octubre pasado.

Hablando de repensar sobre la Rafaela actual y del futuro, los reclamos más comunes de la gente al recorrer los barrios son: combatir la inseguridad, consumo de drogas que afecta especialmente a los más jóvenes, desempleo, aumento de la pobreza (las más importantes en orden de prelación), mejorar la presión de agua con otro acueducto (viene siendo prometido hace años...), mejorar el tránsito caótico con sendas peatonales y playas de estacionamiento urbanización, gas natural, centro de radioterapia, tribunal de cuentas para controlar al Ejecutivo, descentralizar el Estado municipal, eliminar bombas de estruendo, convertir la ruta 34 en autovía, entre otros.

A decir verdad, falta una planificación con prospectiva de la dirigencia en su conjunto (política, social, empresarial, gremial), en la gestión a largo plazo porque Rafaela está creciendo vertiginosamente a pasos agigantados y lo más grave es que no para de crecer... ¿Están los políticos a la altura de las circunstancias o permanecen anclados en el cortoplacismo coyuntural?