En 2018 fue visitado por 1151 estudiantes de 14 escuelas

Gran cantidad de rafaelinos asistió a la inauguración del bosque educativo, ubicado en la prolongación del bulevar Yrigoyen en el ex predio de la Dipos, efectuada el sábado 31 de octubre de 1998.Asistieron el intendente Ricardo Peirone, el ministro de la Producción de Santa Fe Omar Perotti, el senador provincial Hugo Albrecht (departamento Castellanos), Carmelo Greco (párroco de San Antonio), Daniel Christiansen (presidente de la Sociedad Rural), Mirta de Gómez Díaz (directora de la Regional III de Educación), Domingo Villarreal (jefe de la URV de Policía), funcionarios, concejales, la agrupación Scout de la parroquia San Antonio y representantes de distintas instituciones de la ciudad. Los coros Infanto Juvenil del Liceo Municipal Miguel Flores y de Ben Hur completaron el acto con sus canciones alegóricas al hábitat natural que rodeaba a todos.El único orador fue Peirone: "Bienvenidos a esta nueva casa que tiene la ciudad. Ahora tendremos una manera diferente de apreciar las cosas para quienes deseen verlas tal como son o tal como la naturaleza las ha respetado luego de que el hombre las ha creado". Los concurrentes realizaron una recorrida por el predio de 6 hectáreas, que fue señalizado en sus caminos internos por un minucioso trabajo de la agrupación scout de la parroquia San Antonio.El Concejo Municipal había aprobado el jueves 14 de agosto de 1997 un proyecto de ordenanza Nº 3010 que autoriza al DEM a firmar un convenio en carácter de comodato con la Provincia, a un plazo de 27 años."La particular característica indica que en ese lugar hay un bosque natural surgido a un costado del antiguo tanque proveedor de esta ciudad y que se encuentra en estado natural, el que servirá como un nuevo pulmón de Rafaela", decía la crónica de LA OPINION el 17 de agosto de 1997."Si en verdad se quiere dar al 'bosquecito' una funcionalidad educativa, ha de tenerse en cuenta que en este momento está allí la 'biblioteca' y 'el laboratorio', en suma todo el material didáctico necesario para concretar una verdadera ecoescuela que servirá a los intereses de los educandos y educadores (...), sirviendo a los fines de investigación y turismo", dice el petitorio "Destino del bosquecito existente en el predio de la ex Dipos" del 2 de noviembre del 1997firmado por Norberto Besaccia (entonces presidente de la Asociación Amigos de la Vida), elevado al Concejo Municipal, y desarrollado en tres folios, que fuera aprobado por consenso con entidades y vecinos de la ciudad, entre ellos profesionales, docentes y estudiantes de Ciencias Naturales.El 10 de febrero de 1998 se formó una comisión mixta compuesta por el doctor Jorge Frana (INTA), la profesora Silvia Ceraglioli (ISPN°2), Alberto Menardi y Silvia Muda (DEM), Luis Peretti y Marta Engler (Concejo), y Norberto Besaccia (Amigos de la Vida), la que estudió la función que se le adjudica al bosquecito y emitió un dictamen sobre el particular. En abril de 1999 fue bautizado con el nombre "Norberto Américo Besaccia".A principio del 2017 el Municipio comenzó con obras para refuncionalizar el Bosquecito, con el objetivo de recuperar este pulmón verde de la ciudad como un espacio educativo. Las acciones estuvieron a cargo del Instituto de Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) y la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos municipal."En la visita guiada se realiza un recorrido por el sendero donde se van observando diferentes especies de árboles, plantas, insectos, aves y hongos. Se busca que el alumno preste atención a cada detalle, tratando de encontrar cada uno de esos elementos, usando los sentidos, escuchando, mirando, y tocando lo que hay en el bosque siempre con respeto", destacó María Paz Caruso, directora del IDSR, ante la consulta de este cronista de LA OPINION.En el marco de la refuncionalización de 2017-2018 se hicieron con gran esfuerzo los siguientes trabajos: colocación de cartelería de ingreso, de especies arbóreas y de horarios de acceso; colocación de 12 bicicleteros; pedido de refuerzo de vigilancia a la GUR; reparación del cerco del sendero educativo; reparación del tejido perimetral; colocación de cestos en el ingreso en la zona de recreación; provisión de cestos a cargo del grupo de Scouts; limpieza de la vía pública y rastrillaje del cordón sobre calle intendente Muriel; limpieza del ingreso al bosque; mantenimiento del parquizado interno; se pusieron 2 columnas en el sendero sur con 4 reflectores led; entre otros.En su interior hay 4 casetas, especies vegetales autóctonas (tala, cina-cina, guaran amarillo, ombú), especies vegetales exóticas (fresnos, paraísos, eucaliptos, robles sedosos, acacias negras), distintos insectos (ciempiés, escarabajos, hormigas, arañas, termitas, mantis religiosas), gran variedad de aves (gorriones, cotorras, palomas, caranchos, teros, calandrias, lechuzas, caburés, benteveos, horneros, tacuaritas, picaflores, negruchos, tordos, picabueyes).Las escuelas que lo visitaron en 2018 fueron 14, totalizando 1151 alumnos: Paul Harris 80 alumnos, de la Plaza 35 alumnos, Calcuta 140 alumnos, Camilo Aldao de Bella Italia 37 alumnos, Centenario 110 alumnos, Colegio San José 235 alumnos, Formación laboral 25 alumnos, Jardín N° 219 170 alumnos y familias, Jardín Aurora Borda Fredes 30 familias, APADIR 25 alumnos, Jardín Municipal N° 1 30 alumnos, Mitre 100 alumnos, Don Tomás 58 alumnos y Jardín N° 152 76 alumnos.Para las visitas guiadas, que se realizan los días viernes, los interesados se pueden comunicar al teléfono 504579 o [email protected] La entrada es libre y gratuita todos los días de 6:00 a 20:00 horas.