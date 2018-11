Crece la demanda de los equipos de GNC

El fuerte impacto de los combustibles en el bolsillo de los consumidores viene teniendo su consecuencia y llenar el tanque de nafta cuesta cada vez más. Y es por eso, que aquellos que no pueden bajarse del auto buscaron refugiarse en una alternativa más económica: el GNC. Si bien nadie se anima a precisar a ciencia cierta cuánto ha aumentado su uso, muchos aseguran que hay una mayor demanda y que las consultas son permanentes.

Según se pudo averiguar, "hace meses que está pasando" y por lo general, aquel que empieza preguntando, termina comprando.

El "boom" se produjo porque el precio de las naftas se duplicó de un día para el otro y esa diferencia en la progresiva evolución del dólar y su impacto en el precio del surtidor -componente clave en la estructura de costos de las petroleras-.

A diferencia de las naftas, el gas tiene un precio mucho más anclado, más allá de los últimos ajustes de abril y de octubre. Y hoy en día, un auto que utiliza una madre o padre que lleva a los chicos a la escuela, y que después va a trabajar y más tarde lo usa para alguna actividad extracurricular termina gastando un número importante, por mes, de combustible. Y ahí es donde conviene tener un auto con GNC, que te permite entre un 50 y un 60 por ciento de ahorro, según el tipo de nafta que utilice.

"Ha crecido mucho la demanda, pero lamentablemente los equipos de gas también han ido aumentando y el poder adquisitivo de la gente no, por lo que ahí tenemos la primer barrera", explica en primera instancia Carlos Marinozzi, que tiene su taller sobre calle Uruguay al 100.

Los nuevos equipos de gas han cambiado mucho, han mejorado y vale mencionar que desde el 2009 en adelante se usan equipos denominados de "quinta generación" y sus costos son importantes. "Nosotros tenemos una estadística hecha desde hace 15 años atrás cuando el valor del equipo era el 10% del valor del auto. Hoy sigue siendo así, lo que sucede que un auto normal, mediano, para una clase trabajadora es difícil. Un buen auto hoy está en 400 mil pesos y el valor del equipo está en 40 mil", destacó el dueño del taller.

El gasto va a depender, como todo, en la cantidad de uso que se le de al vehículo. El que lo usa para trabajar y viaja lo amortiza muy rápido. Hoy 1500 pesos de nafta son 700 pesos de GNC, aunque lo tenga que hacer en distintas cargadas, no en una sola". En contrapartida, si uno pone un equipo y sólo usa el auto los domingos para dar vueltas , nunca se va a amortizar.

En cuanto al lugar para poner los cilindros que el GNC necesita, destacó que "ocupan un espacio importante, sobretodo los que van en los baúles. Hay que tener en cuenta que los autos nuevos no tienen demasiada capacidad, ya que son más chicos. Antes, en un Falcon, en un Torino, teníamos unos baúles inmensos y le podíamos poner el cilindro grandísimo", dijo.

Además, el experimentado tallerista dijo que para la salud del motor de nuestro auto, utilizar GNC es "inocuo" y dijo que los materiales que se utilizan hoy en día en la fabricación de los motores de los autos, el GNC no le hace nada ya que el material mismo absorbe la mayor temperatura. "Antes se quemaban las válvulas, los asientos, había que sacar la tapa de los cilindros. Ahora ya no sucede y es más seguro que un vehículo a nafta. Un vehículo que choque de atrás con un tanque de combustible lleno genera un peligro de derrame y un incendio, ya que el tanque está atrás y abajo. En cambio, está comprobado que el cilindro de GNC no explota y tiene una válvula de seguridad que en el último caso se corta y deja salir el gas. En el registro que tenemos, los autos se han prendido fuego, se han quemado los cilindros, y no han explotado", explicó.



"EL GNC ES VIABLE

HACE AÑOS"

Para Claudio Saccone, que tiene su taller sobre calle Ayacucho al 700, "la gente está consultando un poco más de lo habitual, de todas formas el GNC es una alternativa viable desde hace muchos años, no por el precio actual de la nafta, sino que siempre lo fue y eso no nos modifica demasiado", dijo en Radio ADN de nuestra ciudad.

Además, destacó que "siempre hubo demanda", mientras que la variable fue el poder adquisitivo de la gente, ya que depende de eso para poder instalarlo: "las instalaciones que hacemos van dependiendo de acuerdo al dinero que tenga la gente. Hoy pasa que le gente está con muchos gastos particulares y eso hace que el equipo de GNC, que lo necesita, como lo necesito siempre, en definitiva queda relegado porque no alcanza el dinero y no tiene la disponibilidad para instalarlo", detalló.

En Rafaela comenzaron a colocar GNC en el año 1994, y hoy en día, aproximadamente, colocar un equipo cuesta alrededor de 50 mil pesos: "en líneas generales, el precio de un equipo depende del vehículo. Si son equipos convencionales, o de quinta generación, ya con los autos nuevos de 2010 en adelante. Están rondando los 50 mil pesos, depende del vehículo y del cilindro. Todo dependerá de lo que quiera el cliente.

En líneas generales, y según los especialistas, casi el 100 por 100 de los rafaelinos utiliza la financiación para poder abonarlos. Se manejan mucho con un pago que ronda al 40% de lo que sale el equipo y el resto lo van abonando en 12 pagos. Por lo general el que pregunta lo instala. Pero sí, las consultan insisten.

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurría antes, hoy el GNC se usa en todas las gamas, como ser camionetas, en carrozadas y en autos de muy alta gama. "Hoy la gente se dio cuenta de que el ahorro de un 50% en combustible es mucho", acotaron, remarcando la diferencia.