Car Show: intensa jornada en Paraná

En un sábado de elevada temperatura, se pudo desarrollar con total normalidad la actividad previa correspondiente a la penúltima fecha de la categoría Car Show Santafesino en el autódromo "Ciudad de Paraná".

A lo largo de la jornada se cumplieron los entrenamientos, las clasificaciones, la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6 y la serie del Fiat 600 TS.

Para hoy se anuncian las series de las tres divisionales superiores en horario matutino, en tanto que a partir del mediodía se llevarán a cabo las finales.

Estos son los resultados del sábado:

Turismo Fiat Santafesino (clasificación): 1º Federico Domínguez (Uno), en 1m45s355; 2º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 118 milésimas; 3º Lucas Salvatierra (Uno) a 267; 4º Matías Cravero (Uno) a 282; 5º José Luis Costamagna (Duna) a 429; 6º Ignacio Haroián (128) a 596; 7º Luciano González (Uno) a 605; 8º Luciano Menocchio (Uno) a 926; 9º Matías Ferrero (Uno) a 973; 10º Ricardo Saracco (Uno Way) a 1s235... 19º Cristian Vaira (Uno) a 2s824 y 20º Máximo Gauchat (128) a 2s838.

TS 1800 (clasificación): 1º Juan Manuel Passera (Kinetic), en 1m40s664; 2º José Ignacio Bailone (Clio) a 339; 3º Juan Pablo Alisio (Clio) a 454; 4º Santiago Robledo (Clio) a 479; 5º Matías Cravero (Clio) a 515; 6º Gustavo Santibáñez (206) a 1s120; 7º Danilo D'Angelo (Clio) a 1s131; 8º Alejandro Ramón (Clio) a 1s243; 9º Emiliano Urquiza (Clio) a 1s412; 10º Adelqui Orazi (Gol) a 1s796 y 11º Agustín Bonomo (Gol) a 1s954.

TC 4000 SS (clasificación): 1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 1m40s144; 2º Fabio Canciani (Falcon) a 117 milésimas; 3º Claudio Buchholz (Fairlane) a 384; 4º Héctor Faín (Falcon) a 788; 5º Fernando Villa (Falcon) a 1s530; 6º Ezequiel Perren (Falcon) a 1s548; 7º Santiago Almeida (Chevy) a 1s976; 8º José Luis Schnidrig (Falcon) a 2s357; 9º Juan Carlos Polini (Chevy) a 2s535; 10º Mario Belich (Falcon) a 3s086 y 12º Oscar Garmaz (Falcon) a 9s123.

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (final): 1º Alfredo Esterkin, en 15m55s749; 2º Esteban Zuberbühler a 697 milésimas; 3º Fabián Mainero a 3s967; 4º Franco Bosio a 5s438; 5º Juan Carlos Polini a 8s925; 6º Renzo Testa a 9s053; 7º Daniel Illanes a 11s693; 8º Joaquín Ricciotti a 12s264; 9º Ricardo Coronel a 15s783 y 10º Brian Massa a 23s136.

Fiat 600 TS (serie): 1º Eduardo Bertone, en 11m17s988; 2º Nicolás Aimar a 1s552; 3º Leandro Canteli a 3s239; 4º Federico Sabá a 5s893; 5º Javier Melidoro a 7s921; 6º Luis Cifre a 23s327; 7º Ezequiel Trullié a 44s093; 8º Javier Prósperi a 52s011; 9º Horacio Fernández a 1 vuelta; 10º Miguel Ciaurro a 1 vuelta... no clasificó Germán Borgnino.