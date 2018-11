Ofensiva de Cambiemos por desafuero de Cristina

El oficialismo intentará volver a plantear en el Senado el tratamiento del desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner luego del debate sobre el Presupuesto 2019.Se trata del pedido de desafuero enviado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.Según supo NA, Cambiemos evalúa por estos días convocar a una sesión para el 21 de noviembre, después del tratamiento del Presupuesto 2019, para tratar ese pedido, como había adelantado el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a principios de octubre.No obstante, el oficialismo no contaría con los votos necesarios para aprobar el desafuero (que requiere de una mayoría especial de dos tercios) dado que el Bloque Justicialista mantiene inalterada su postura de no desaforar a un legislador sin que tenga condena firme.