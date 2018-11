Multas de tránsito: funcionarios deben infracciones por más de $ 2 millones

BUENOS AIRES, 4 (NA) -- Funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional y de algunas provincias adeudan multas de tránsito por más de 2 millones de pesos, de acuerdo a un relevamiento realizado por el diario El Cronista.

El relevamiento incluyó a 129 funcionarios que incluyen una lista de más de 500 infracciones de tránsito impagas que sumadas en conjunto alcanza los $ 2.376.685,82.

La cifra surge en base a un relevamiento de las jurisdicciones de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El exceso de velocidad surge como la causa más frecuente de multas (58%) seguida, en menor medida, por estacionar en lugares prohibidos, circular por áreas restringidas, conducir utilizando el celular, circular por carriles prohibidos, no respetar la senda peatonal y violar la luz roja.

Aunque es probable que los funcionarios puedan no ser responsables de todas las multas, sí están obligados a pagarlas ya que tienen la titularidad de los vehículos.

En el Gobierno nacional las multas adeudadas por funcionarios totalizan $ 90.304,09.

El vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, acumula infracciones por $ 21.138,75, en tanto que en segundo lugar aparece el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con $ 17.136 –su ex vice en Hacienda y actual presidente del BCRA, Guido Sandleris adeuda $ 7.140; y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está tercero en el podio con $ 14.046.

Lo siguen el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister ($ 11.286); Fulvio Pompeo ($ 9093,75), al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos; el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere ($ 6837); y, paradójicamente, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Alberto Pérez: tiene 53 multas –la mayoría por estacionar en lugares prohibidos–, que suman $ 4.432,50.

Sergio Bergman, secretario de Ambiente, queda en octava posición con $ 6079,25; el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, está anteúltimo con $ 2692,35; y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ocupa el décimo puesto por incumplimiento del grabado de autopartes ($ 2677,50).

Los diputado suman $1.585.296,88 y la nómina la encabeza el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, con 23 infracciones de tránsito –la mayoría originadas en su provincia, Santa Fe, por exceso de velocidad– y una deuda de $ 185.002,50.

En segundo lugar, Mayra Mendoza ($ 102.948,77) casi duplica en número de faltas a su compañero del FpV, aunque los montos individuales son menores.

En el oficialismo, Luciano Laspina ($ 86.829) y Miguel Ángel Bazze ($ 83.162,27), están tercero y cuarto lugar, respectivamente.

Finalmente, los principales infractores se completa con el flamante ex-Frente Renovador, ahora Red por Argentina Felipe Solá que acumula $ 64.836,75 en deudas impagas.

En el caso de la Cámara de Senadores el número se reduce drásticamente con un recuento total de $ 423.753,55 y un rango de multas que comienza en $ 944,75 (del exgobernador de Tucumán, José Alperovich) y escala hasta los $ 189.144,45 de la senadora por Santa Fe –una de las provincias con infracciones más altas– María de los Ángeles Sacnun, que se despega del resto de sus compañeros legisladores por un amplio margen.

La lista continúa con los justicialistas José Mayans ($ 52.591,51), Pedro Guastavino ($ 25.705,51), Adolfo Rodríguez Saá ($ 22.230,50) y Carlos Menem ($ 21.420), que ocupan de la segunda a la quinta posición respectivamente.

El Ejecutivo bonaerense tiene el menor número de infractores (sólo 6 ministros sobre 18), el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, se lleva el récord de los funcionarios con más multas de tránsito: 64 infracciones – repartidas entre la Provincia y Ciudad de Buenos Aires– que equivalen a una deuda de $ 129.248.15.

Lo siguen el ministro de Agroindustria, Leandro Sarquís ($ 24.990); Roberto Gigante, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos ($ 18.742,50); el ministro de Economía Hernán Lacunza ($ 7274,25); y Andrés Scarsi ($ 5641,52), al frente del Ministerio de Salud.

A la inversa, si bien el gobierno porteño supera al bonaerense en cantidad de funcionarios infractores, en el acumulado es el organismo con la deuda más baja de todos: $ 64.930,97, distribuidos entre casi la mitad del gabinete.

La lista es liderada por el subsecretario de Comunicación, Federico Di Benedetto ($ 17.547), seguido por la titular del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, Isabella Karina Leguizamón, ($ 14.548,50, cifra que supera levemente la mediana de Diputados).

En tercer lugar se encuentra Fernando Straface (Secretaría General y Relaciones Internacionales), con $ 8032,50; luego el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura ($ 6177,75); Bruno Screnci Silva, al frente del Ministerio de Gobierno, ($ 5415,75); el ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro ($ 4.497); Christian Coelho Chicano, subsecretario de Contenidos ($ 3.957); la ministra de Salud, Ana María Bou Pérez ($ 1.919,25); Andrés Larre, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación ($ 1.785) y el Procurador General, Gabriel Astarloa está en décimo lugar con una multa de $ 1.051,21 pendiente del año 2013.