Hamilton: "No fueron buenas las decisiones tomadas por Alonso"

Lewis Hamilton acaba de ganar su quinto título, el cuarto con Mercedes. Durante su primera temporada en la Fórmula 1, el piloto británico compartió equipo con Fernando Alonso y esta ha sido la única temporada en la que ambos llegaron a luchar cara a cara.Hamilton culpa de no volver a repetir batalla con Alonso a las decisiones del piloto de McLaren, ya que, según el británico "él creía que, en 2014, controlaba el mercado de pilotos y podría ir donde quisiera, cosa que no sucedió".Hamilton consideró que "no fueron fueron las decisiones tomadas por Alonso durante su carrera"."No lamento que no fuese a un coche mejor. En esta categoría, cuando hago una rueda de prensa con él, hay preguntas para los dos campeones del mundo, pero en mi mente sé que él podría haber tenido más títulos. Pero, al final, no es que no tuviera oportunidades. Era un piloto top y podría haber ido hacia adónde hubiera querido. Y las decisiones son muy claves", agregó."A mi entender, también estábamos Seb (Vettel) y yo en ese momento, y en cuanto él renunció a su puesto, Seb lo tomó y ya no es que pudiera dar marcha atrás. Y luego él pensó... `iré a por el asiento de Seb´. Pero lo ocuparon con Max Verstappen y ya no tuvo un auto de punta", explicó Hamilton.Pese a pensar que "Alonso se ha equivocado" a lo largo de su carrera, Hamilton nunca ha negado el respeto que tiene hacia el asturiano y lo considera como "uno de los mejores pilotos de los últimos años" dentro de la Fórmula 1.