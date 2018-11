Nicolás Varrone logró coronarse en Portugal

El bonaerense Nicolás Varrone, con un auto del equipo TS Corse, se adjudicó el campeonato de la Fórmula Renault 2.0 VdeV Sports, al triunfar en la primera competencia y terminar como escolta en la segunda en el circuito de Estoril, escenario de la última fecha de la temporada.

En el inicio de la actividad en el trazado portugués, el argentino cumplió una labor sin fisuras, tras superar a su rival Grégory Segers, quien luego de esa carrera fue sancionado con 30 segundos por adelantarse en la partida.

Ese resultado lo acercó definitivamente a la obtención del título a Varrone, quien en la segunda prueba escoltó a Segers, su rival directo en la lucha por ganar el campeonato, que fue para el argentino luego de una gran temporada.

Varrone llegó a encabezar también la segunda competencia, pero decidió no entrar en el juego de Segers, por cuanto la segunda posición le alcanzaba para consagrarse.

El piloto de Ingeniero Maschwitz había insinuado sus excelentes chances el día viernes al quedarse con el mejor tiempo para las dos carreras.

En su primera temporada en la Fórmula Renault 2.0, nuestro compatriota, junto al equipo TS Corse, logró nada menos que seis victorias: dos en Paul Ricard, una en Barcelona, Dijon Prenois, Le Mans y Estoril.

Tras su consagración expresó: "Fue un año increíble y coronarlo con este campeonato, es muy bueno. El viernes pude hacer las dos poles para las dos competencias. En la primera carrera pude largar bien y conseguir el triunfo. En la segunda solo debía llegar, así que me dediqué a conservar el segundo lugar, el cual me permitía salir campeón. Corrí pensante y sin arriesgar nada".

Por último, se refirió a su futuro en el automovilismo internacional: "La idea es saltar el año que viene a alguna Fórmula 3 que es lo que anhelamos. Tenemos que conseguir el presupuesto, así que estamos en busca de eso".