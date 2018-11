Alec Baldwin fue detenido

El pasado viernes el reconocido actor Alec Baldwin, quien ganó un premio Emmy por burlarse del presidente Trump en “Saturday Night Live”, fue detenido fuera de su edificio de departamentos en Manhattan, luego de una disputa sobre un estacionamiento, informó la policía de Nueva York, según lo señaló el New York Time. La especie corrió en las diversas redacciones y generó conmoción

Baldwin recibió una citación por un delito menor de asalto y acoso. De acuerdo con la policía, alguien tenía un lugar de estacionamiento para el actor, de 60 años, afuera de su edificio en East 10th Street, entre University Place y Broadway, pero otro auto se detuvo en el espacio. La policía dijo que el otro conductor, de 49 años, y Baldwin tuvieron un altercado.

Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 encontraron que el otro conductor, quien no fue identificado, tenía una lesión en la mandíbula. Fue llevado al Hospital Lenox Hill y se encontraba en condición estable. Jillian Taratunio, publicista del actor, dijo que no tenía comentarios sobre el incidente.