Detuvieron al autor de los robos en farmacias

El joven identificado como Emanuel V., al que apodan "Jamaiquino", y que ha sido protagonista de las páginas de policiales del los últimos tiempos por sus abultados antecedentes, fue detenido ayer por la Policía, quedando a disposición de la Justicia; en principio por los dos robos a farmacias y también por un caso de violencia de género por el cual era requerido por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género (PDI).



LOS ROBOS

A FARMACIAS

El “Jamaiquino” está sospechado de ser partícipe en dos robos a farmacias ocurridos en nuestra ciudad entre el miércoles y el jueves últimos, en los cuales llegó a usar una cuchilla para amenazar a los propietarios.

El miércoles por la noche pasadas las 20.00, el peligroso delincuente que tiene familiares en barrio Villa Podio pero vive en calle Tucumán cerca del Corralón Municipal, robó en la Farmacia Turino ubicada en calle España al 1.100 tras amenazar al farmacéutico con un cuchillo tipo carnicero. De ese local se fue con más de 5.000 pesos y se subió a una moto Honda Biz para escapar.

Al día siguiente, repitió la misma rutina. Se bajó de su moto, ingresó al local de Farmacia Puig en avenida Brasil al 400 sin quitarse el casco.

Según relató Héctor Puig a LT 28 Radio Rafaela, en un principio el delincuente dijo que estaba vendiendo bonos, pero al encontrar una respuesta negativa rápidamente reclamó, cuchillo en mano, el dinero de la caja registradora del comercio.

Pese a que Puig le advirtió al ladrón que todo estaba siendo filmado por las cámaras, no hubo forma de disuadirlo. "Cuando agrede a la señora (clienta que se encontraba en la farmacia) me empecé a asustar. Le dije ‘tomá lo que hay en la caja y andate rápido porque te van a encontrar’. Se fue y volvió a buscar el cambio. Mi temor fue que pudiera amedrentar a la señora o que ella tuviera un problema de salud, que le pudiera pasar algo", expresó.

A pesar de que el farmacéutico -un ex concejal de la ciudad- se mostró tranquilo en el medio del robo en el que era víctima, varias veces debió retroceder cuando el delincuente lo intenta agredir con el cuchillo.

"Hace tiempo -continuó Puig- que esto viene pasando en el barrio. Se producen hechos diarios y no se toma ninguna medida", se quejó en declaraciones a la radio. Y recordó que hace una semana planteó en sus redes sociales que avenida Brasil es una "zona liberada para el delito" en tanto que una semana después es víctima de un robo.



BUSCADO POR

VIOLENCIA DE GENERO

El “Jamaiquino”, de 25 años, también era buscado por la Justicia, por un caso de violencia de género ocurrido el 16 de octubre pasado. Por este hecho, en el que la víctima fue una rafaelina de la misma edad, a Emanuel V. le seguía los pasos el fiscal Gustavo Bumaguin.

El mismo fiscal solicitó en la víspera un allanamiento en un domicilio del barrio Barranquitas de esta ciudad, lugar donde se encontraría el malviviente. Así, en la víspera se procedió a allanar la finca en cuestión, con orden librada por el juez Javier Carlos Bottero, dando como resultado la detención en carácter de comunicado de quien contaba con pedido de captura.

El legajo contaría con la calificación penal provisoria de "lesiones leves dolosas y amenazas".

Para dicho procedimiento la Agencia de Trata contó con la colaboración de personal del Cuerpo Guardia de Infantería de la Unidad Regional V.