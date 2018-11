Difundieron los ganadores de Innovar 2018

BUENOS AIRES, 4 – Se entregaron los premios del Concurso Nacional de Innovaciones - INNOVAR 2018, en el marco de la exposición abierta al público que se llevó a cabo durante tres días en el Espacio Darwin San Isidro. En esta edición, el gran premio INNOVAR se entregó a dos proyectos: a un sistema de monitoreo remoto de barreras ferroviarias automáticas, y a una secadora de filamento para impresión 3D. Por esto, los ganadores recibieron de premio $100.000 pesos cada uno.

"No es solamente una muestra sino la imagen del futuro que se aspira para el país. Cada vez más tecnología sofisticada, que esperemos llegue al mercado, y mejore la calidad de la gente y genere empleo de calidad", y añadió, "se nos conoce por la creatividad y eso, a futuro será una gran cualidad. Fomentarla e incorporarla hará que los países tengan un rol preponderante", expresó el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y felicitó a todos los concursantes y los invitó a seguir participando. También asistieron a la ceremonia de premiación el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Elustondo; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse; la subsecretaria general de cultura de la municipalidad de San Isidro, Eleonora Jaugueriberry; el titular de la Unidad de Coordinación General, Alejandro Mentaberry; la subsecretaria de Coordinación Institucional, Paula Nahirñak; el director de Articulación y Contenidos Audiovisuales Fernando Moncy y el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Agustín Campero, entre otras autoridades.

Además, se entregó el Premio Fundación YPF a dos proyectos dirigidos al sector energético, uno titulado Colapso por pandeo en tuberías plásticas utilizadas en el transporte de petróleo, y otro dedicado al ahorro de energía Eléctrica, hasta un 60 % en la Industria Plástica, utilizando Calefactores de Inducción Electromagnética. Los ganadores recibieron con $100.000 pesos cada uno; y la medalla OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) fue destinada al proyecto de diseño y desarrollo de una planta piloto para la obtención de extracto concentrado de cefalotorax de crustaceos decapodos macruros, un proyecto dirigido al tratamiento de los desechos de la industria del langostino, para obtener un producto apto para la alimentación humana, animal e industria farmacéutica o cosmética.

En total, se galardonaron 37 proyectos -entre ellos los mencionados- donde se destacó la innovación con impacto social y productivo, abarcando todas las áreas temáticas tales como TICs, salud, industria, alimentos, agroindustria, diseño Industrial, energía, educación, discapacidad e Inclusión Social, ambiente y desarrollo sustentable, nuevos materiales, robótica, y más.





PERFIL INVESTIGADOR



-Sistema de monitoreo remoto de barreras ferroviarias automáticas $100.000 pesos



Además, se llevó el Premio INNOVAR, otros $100.000 pesos



-Colapso por pandeo en tuberías plásticas utilizadas en el transporte de petróleo Premio Fundación YPF $100.000 pesos



-Espumas de poliuretano nanoestructuradas a partir de aceite de soja $80.000 pesos



-SelectARNs $60.000 pesos



-Coloide magnético de alta respuesta para terapia oncológica $60.000 pesos



-Interferómetro heterodino para tomografía óptica $40.000 pesos



-Dispositivo point-of-care de bajo costo para el sensado de urea en pacientes con falla renal construido a partir de transistores basados en grafeno $40.000 pesos







PERFIL EMPRESAS Y TERCER SECTOR



-3Dry- Secadora de filamento para impresión 3D $80.000 pesos



Además, se llevó el Premio INNOVAR, otros $100.000 pesos



-Estudio del efecto de la sustitución de sacarosa con inulina e isomaltitol en las características texturales y nutricionales en un bizcochuelo libre de gluten. "Bizcochuelo Saludable" $60.000 pesos



-Lactobio: Activo cosmético prebiótico para el equilibrio de la microbiota de la piel $40.000 pesos

-Inmuno-alfa algae U efectos sobre el crecimiento, la productividad y otros parámetros de cultivo $40.000 pesos



-Domos Geodésicos de Material Compuesto (Fibra de Vidrio) $20.000 pesos



-Laboratorio Portable para Reproducción de Cultivos Vegetales In Vitro $20.000 pesos







PERFIL EMPRENDEDORES E INVENTORES



-Ahorro de energía Eléctrica, hasta un 60 % en la Industria Plástica, utilizando Calefactores de Inducción Electromagnética Premio Fundación YPF $100.000 pesos



-Silla de Esquí Adaptado $80.000 pesos



-Dynami - Baterías de Litio Ultra Delgadas $60.000 pesos



-Robustito $40.000 pesos



-Diseño y desarrollo de una planta piloto para la obtención de extracto concentrado de cefalotorax de crustaceos decapodos macruros $40.000 pesos y la Medalla OMPI (no es monetario este galardón)



-Arnés de evacuación ISC-01A $20.000 pesos



-Bandoneón MIDI $20.000 pesos







PERFIL UNIVERSITARIOS Y TERCIARIOS



-Poli. Dispositivo para la enseñanza del sistema Braille $60.000 pesos





-ODA Biovajilla $60.000 pesos





-Flex - Calzado Ortopédico $40.000 pesos





-Obtención de pasta de papel reciclado utilizando yerba usada como material de carga – YerPa $30.000 pesos





-"gueya", silla de ruedas todo terreno $30.000 pesos





-Xiguar $20.000 pesos





-BRIO $20.000 pesos





-DeteCtOr $20.000 pesos







PERFIL SECUNDARIOS



-CIAA-Explorer $50.000 pesos



-S.I.R. Señalización Inalámbrica para Remolques $40.000 pesos



-Delivery de Girgolas: del cartón a tu mesa $30.000 pesos



-SILBIA DUO $30.000 pesos



-URVOSEV $20.000



-Desarrollo de valor agregado en lana a partir del vellón de esquila $20.000 pesos