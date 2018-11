Edmundo Lopez: "preocupa toda declaración en contra del Mercosur"

La llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil sorprendió al mundo entero: en apenas unos meses, el principal candidato ("Lula" Da Silva) quedó detenido e imposibilitado de competir y tras un cuchillazo, el hombre de extrema derecha se erigió como el sucesor de Temer. Pero no solo en lo político: las declaraciones de su futuro Ministro de Economía, Paulo Guedes (de las cuales se detractó después) diciendo que ni el Mercosur ni la Argentina eran prioridad para Brasil, también prendieron luces de alerta en el mundo económico de nuestro país. Pero también, particularmente, de nuestra ciudad.

De acuerdo a los datos dados a conocer por la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), durante 2017, el primer destino de los productos rafaelinos fue Brasil, por un total de 61.21 millones de dólares. Alemania, EEUU y Argelia le siguen detrás, pero muy lejos: entre 26 y 25 millones de dólares en ventas cada uno. Pero no solo eso: Rafaela tiene como principal proveedor del exterior también al principal socio del Mercosur: a lo largo del año pasado le compramos por 43.35 millones de dólares. Detrás de Brasil, aparece China, con 25 millones de dólares. Dicho de otra forma: Rafaela tiene un superavit comercial con Brasil de unos 17 millones de dólares. ¿Qué pasará si se cierran las puertas de Brasil?

"Desde el inicio del Mercosur, Brasil se erigió como un destino y un socio importante para nuestras exportaciones. ", dijo Edmundo López, Presidente de la CaCEx a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Obviamente, toda declaración en contra del fortalecimiento del Mercosur, nos preocupa. Pero pensamos que esta es una cuestión estratégica de Brasil. No sabemos cuáles van a ser los pasos que seguirá el Gobierno. Obviamente nos preocupa, pero no creemos que haya una medida destructiva, o un plan de Brasil de dejar de lado al Mercosur", completó.

De acuerdo a lo señalado por López, a Brasil le vendemos lácteos industrializados, autopartes y metalmecánica. Por otra parte, los rafaelinos le compramos de todo. "Brasil tiene una oferta industrial muy importante y muy diversificada. Le compramos desde bienes de capital hasta autopartes. El intercambio es muy fluido con Brasil".

"Desde el comienzo del Mercosur, ha habido altas y bajas, ha habido años en donde Brasil ha sido una balanza superavitaria, y otros en donde los ha tenido Argentina. Pero siempre fue positivo el intercambio comercial", destacó Edmundo López.



CIERRE DE LAS PUERTAS

Pero no solo Brasil parece girar hacia una economía más proteccionista: otros también están haciendo lo mismo. ¿Vender al exterior es o será mucho más difícil que antes? "Para las decisiones individuales y para la región, este es un llamado de atención. Pero también para los Gobiernos Nacionales que son los responsables de las políticas generales, de las alianzas, de las relaciones bilaterales. Hoy, desde el Brexit y la llegada de Trump, siempre hay un sesgo que tiene que ver con los intereses nacionales. Eso debería ser un planteo de los Gobiernos Nacionales. A nivel empresa, lo que hacemos es redoblar esfuerzos para ganar nuevos mercados", respondió Edmundo López.



EXPECTATIVAS POSITIVAS

A mediados de año, cuando se presentó el balance del 2017, con números positivos tras varios años, se esperaba que esa situación perdurara en este. ¿Se modificó tras la crisis de mayo-agosto? "Se sigue verificando un crecimiento moderado de las exportaciones. Hay un saldo positivo en la recuperación de las exportaciones", sentenció López y agregó "ser barato en dólares es una ventaja transitoria. Un tipo de cambio alto porque hay que medirlo todo con los costos que tiene el país. Y cuando se decide un negocio, no el valor de cambio no es lo único. También está la logística, la infraestructura, los costos de exportación y eso es caro. Ahora, además, volvimos a pagar un derecho para exportar y eso hace mucho ruido para desarrollar una política comercial-exportadora".