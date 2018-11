ZEC: se controlan alrededor de 36 mil vehículos por mes

Que Rafaela tiene complicaciones con el tránsito, no es ninguna novedad. El centro de la ciudad, muchas veces, parece un hormiguero, lo que provoca un fastidio en el ciudadano pocas veces visto. Y estacionar es el otro gran dilema, que se replica en cada diálogo que existe en cualquier bar o en la calle misma.

La Zona de Estacionamiento Controlado ya convive desde hace tiempo con los rafaelinos y ofrece una manera ordenada de poder dejar el auto, por unas horas, en un lugar cómodo y accesible para poder realizar nuestros trámites correspondientes.

En total, se controlan alrededor de 36 mil vehículos por mes. Este es un promedio detectado por la secretaría de Servicios y Espacios Públicos del Municipio. Unos 1200 autos por jornada.

En estos últimos meses se controlaron cerca de 38 mil, mientras que en abril, por ejemplo, se llegó a 35 mil. Por lo que el promedio da unos 36 mil vehículos por mes, con una pequeña tendencia al aumento. Hay casi 13 mil vecinos que utilizan el descuento automático, un número que varía según la actualización.

De ese número, se desprenden casi 28 mil horas que se pagaron en los kioskos adheridos en el centro de nuestra ciudad. Mientras que 53.500 horas que se abonaron desde cuentas corrientes. Por ejemplo, sólo en septiembre, se abonaron 80.600 horas. Lógicamente este número es el que más varías, haciendo un promedio de 85 mil horas.

En un mes, el promedio de recaudación del Municipio con la Zona de Estacionamiento controlado, es de 800 mil pesos, si se tiene en cuenta que todos estos meses el valor de la hora fue de $ 10. Recordemos que la semana pasada se aprobó el aumento, y ahora la hora costará $ 15. Todavía no está la fecha en la que se empezará a cobrar ese monto.



LUGARES PARA ESTACIONAR

En el centro de nuestra ciudad, existen hoy 1320 lugares lugares para estacionar, que a veces varían en relación, por ejemplo, con los estacionamiento para motos, como ocurre frente al Museo Histórico, en el centro de nuestra ciudad.

El promedio de ocupación de la dársena en los últimos meses da un promedio de tres dársenas y media aproximadamente por cada día. Para tener una idea, con esta nueva de la ZEC, con más espacio, en la zona céntrica, en el año 2016 cuando el estacionamiento estaba alrededor de la Plaza y había 322 dársenas, había una ocupación de entre 5 a 6 vehículos por dársena por día. De esta manera, todo mundo se concentraba en la Plaza, y en los otros sitios no había lugar para estacionar porque había estacionamiento cautivo.

En cuanto a los días de estacionamiento, las estadísticas marcan que no existe diferencias entre el lunes y el viernes. En ese sentido, se controlan aproximadamente unos 5 mil vehículos por día, de los cuáles pagan alrededor de 3.700. El resto, suele estacionar un rato y marcharse, mientras que hay otros que no pagan y reciben la sanción correspondiente.

Los controladores hacen aproximadamente por mes entre 300 y 400 mil lecturas mensuales. Esto quiere decir cargas de patentes que realizan los jóvenes con los teléfonos, en sus permanentes vueltas alrededor de la cuadra. En tanto, el porcentaje de cumplimiento rosa aproximadamente el 65%. Todas las infracciones son constatadas por personal de Control Público.

El día en el que más estacionaron los rafaelinos y no llegaron a pagar, porque por lo general están sólo un rato, son los sábado. Ese día, hay mucho movimiento, teniendo en cuenta que no es una jornada 100% laboral.

"Nosotros vamos chequeando que todo se cumpla, de que el tránsito no esté tan congestionado. La gente cuando no encuentra lugar para estacionar empieza a dar vueltas alrededor de la cuadra y eso muchas veces complica las cosas. Creo que el objetivo se está cumpliendo", explicó a este Medio Daniel Ricotti, a cargo de la secretaría de Servicios y Espacios Públicos.