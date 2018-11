Jorge Henn cruzó a Federico Angelini

El diputado provincial Jorge Henn salió al cruce de las declaraciones del diputado por Cambiemos y presidente del PRO santafesino, Federico Angelini, en las que responsabiliza al gobernador Lifschitz por el incumplimiento del pago de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe.

Henn, exvicegobernador de la Provincia, forma parte de los legisladores que desde el primer momento activó en la Cámara de Diputado iniciativas para intentar recuperar los fondos de la coparticipación federal, descontados en forma indebida por la Nación.

Ante las afirmaciones de Angelini en las que aseguraba que “en el momento en el que se hizo la oferta, la provincia se demoró, luego empezaron todas las turbulencias económicas que ya sabemos, y eso obviamente desvalorizó mucho la oferta que se había hecho en el momento”, el diputado por la UCR-NEO cuestionó: “Las afirmaciones de Angelini nos llevan a preguntarnos si realmente conoce la propuesta que intentó elevar el gobierno nacional, de saldar el 60 % de la deuda con bonos a pagar en décadas, sin actualización alguna, y que además, pretendía pagar el resto con obras públicas que ellos mismos iban a determinar” dijo el ex vicegobernador.

Henn insistió con las preguntas: ¿Dónde se ha visto que un acreedor decida cuándo, cómo y con qué va a saldar una deuda que además está respaldada por una sentencia de la Corte Suprema? ¿Qué tipo de defensa a los intereses de los santafesinos está haciendo el diputado, cuando sugiere que el gobernador debía aceptar esa vergonzosa oferta, tras haber esperado dos años y medio con responsable paciencia, una propuesta seria y adecuada a las necesidades de la provincia?”.

Para Henn “tenemos que saber los santafesinos, que la provincia firmó el último pacto fiscal bajo la condición de recibir en seis meses una propuesta de cancelación de la deuda, que actualizada, ya ronda los 100.000 mil millones de pesos. Y tras casi un año y medio, y bajo una nueva extorsión para firmar un nuevo pacto fiscal, la provincia ha decidido volver a la Corte, para que determine la forma de pago. Sencillamente porque nunca nos pagaron un centavo de lo adeudado”.

“Por otra parte, no hay provincia más perjudicada que la nuestra en materia de obras públicas y de distribución de recursos coparticipables” afirmó Henn y explicó: “No sólo no han cumplido con las obras que anunciaron, casi todas paralizadas o sin iniciar, sino que además dejan afuera a la provincia de todos los planes de infraestructura que vienen anunciando para futuro, sin que detrás de esos anuncios haya presupuesto alguno para comenzar a hacerla.

“Hoy tenemos los mayores indicadores de pobreza, desocupación e inflación que recuerde el país en los últimos 15 años”, enfatizó el legislador y cerró: “El gobierno de Santa Fe volverá a la Corte y lo hará con objetivos muy claros y que tienen que ver con defender la integridad de los recursos genuinos que Santa Fe dejó de percibir y proteger la libertad de la provincia para utilizar sus recursos”.

Cabe recordar que el diputado Henn presentó en 2017 un proyecto de comunicación para pedir al Ejecutivo que inicie el proceso de ejecución de sentencia a los fines del cobro de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe por retención indebida de fondos de coparticipación. El proyecto se encuentra actualmente en Asuntos Constitucionales.