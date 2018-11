"Estoy aprendiendo permanentemente"

"Dejame ver la agenda y te contesto"... Famosa la frase, ¿no? Si bien no pertenece a Iván Acosta, él mismo la podría utilizar tranquilamente. Con sus 30 años, recién cumplidos, es, desde mayo, el nuevo gerente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que vino de la mano con una lista interminable de encuentros y reuniones.

Una agenda que no sólo se limita a la entidad en sí, sino que se proyecta a los hechos que llevan adelante otras instituciones, empresas o el mismo Municipio. Una agenda que ya le permite tener menos tiempo para jugar a la pelota o realizar espontánea reuniones entre amigos.

"Todo el mundo espera la opinión del Centro Comercial de cada uno de los temas que abordamos en el día. Por eso digo que permanentemente estoy aprendiendo porque necesitás saber para estar al tanto de los temas que vamos viendo. No somos especifistas en ninguno en particular pero claramente si un empresario o un funcionario, o el representante de cualquier institución plantea algún tema, algún debate, tenemos que estar al tanto y defender la posición nuestra con cualquiera de los temas", le dice Iván Acosta al Diario LA OPINION, en su oficina del CCIRR.

En tanto, destaca que "los prejuicios hacia alguien joven se van perdiendo. Creo que deben existir, pero cada vez son menos. Por eso pienso que me juega a favor, hace 6 años que estoy en la entidad, disminuí el margen, pero en líneas generales me juega a favor. Hay mucha gente que remarca que el Centro se renueva, y por ese lado vamos, buscando ponerle pilas para lo que viene", sostiene, haciendo alusión a sus 30 años, recién cumplidos.

Iván resalta esta oportunidad y el respaldo del presidente Andrés Ferrero, el comité ejecutivo y la Comisión directiva del CCIRR en general. "Fue un acompañamiento importante del equipo de trabajo, donde se destacó el acompañamiento de Benjamín Albrecht, a quién Acosta reemplazó en el mes de mayo.

Comenzó como pasante en Williner en las áreas de logística y ambiente, luego de recibirse en el año 2012 de licenciado en Organización Industrial en la UTN. Más tarde hizo a través de la facultada calibración de caudalímetro en camiones de leche y luego estuvo en el programa Vinculación Tecnológica, desarrollado por la UTN, el INTI, el CCIRR y la Municipalidad de Rafaela, para luego ingresar como secretario técnico de la comisión de industrias en el Centro Comercial e Industrial.

Su arribo fue en el año 2012, donde comenzaba a tener sus primeras funciones. Con el paso del tiempo llegó a la secretaría técnica de comisión de comercio y servicios y desde mayo asumió como gerente. "No me fueron preparando durante todo el año, sino que me pidieron que me planifique el año para asumir el cargo. A fines de febrero me dieron la noticia, a través del presidente, el comité ejecutivo, junto con el aval de los socios me comunicaron la noticia", expresó.



TEMAS DE AGENDA

En el día a día, su función le exige salir a vincularse con el resto de la sociedad. Como bien expresa más arriba, muchos esperan la decisión y la opinión del Centro, en varios sentidos. Sobre esto, destaca que "por un lado tenemos la agenda nuestra, que impone la dirigencia nuestra, y al minuto estamos tratando otros temas que rondan a la institución. La agenda es súper amplia y una dinámica diaria que ocupan un montón de espacios en los que los necesitamos ocupar y otros que quieren que lo ocupemos, nos invitan con compromisos permanentes", dijo y agrega que "nuestra idea es que la institución de respuestas o que trate de representar los intereses de las cuestiones comunes. Y tratamos de resolver cómo podemos, y en la medida que podemos hacerlo, sobretodo en las cuestiones particulares. Obviamente que se acercan un montón de empresarios con su particularidades, problemáticas individuales de acceso a financiamiento, a cuestiones laborales, ambientales o lo que sea, donde requieren respuestas", sostiene, remarcando que "a veces es más escuchar, estar atentos, estar al lado y tratar de comprender".

Sobre el cierre, menciona que tiene ganas de consolidarse en el puesto, "ya que hay cuestiones para aprender, de relaciones para generar, teniendo en cuenta que es un lugar lindo para desarrollar un montón de vínculos, relaciones, que pueden servir para más adelante. Acá la cautela es una palabra que la vamos a escuchar siempre. Por eso quiero consolidarme en el puesto y concretar un par de desafíos internos que estaría bueno poder llevarlos adelante", finalizó.