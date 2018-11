Para la Provincia, Nación le debe $100.000 millones

Desde hace algunos días se le puso cifras actualizadas a la deuda que tiene la Nación con la Provincia de Santa Fe, ratificada hace tres años por la Corte Suprema de Justicia. Y si antes era elevada, ahora, actualizada por la inflación, pasó a ser astronómica. De acuerdo a lo que confirmó el Ministro de Gobierno de la Provincia, la cifra se eleva a $100.000 millones de pesos. La semana pasada representantes santafesinos le elevaron una nueva propuesta a la administración macrista. Y también se anticipó que irán nuevamente al máximo tribunal nacional para que defina la cifra final de cobro, como así también la forma de pago.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, brindó precisiones al diario Uno de Santa Fe: dijo que la Provincia está pidiendo obras por unos 64.000 millones de pesos y bonos actualizables por inflación por 37.000 millones de pesos, lo que totaliza unos 100.000 millones de pesos.

Al ser consultado sobre si la actualización de los montos se solicitó tanto en los bonos como en las obras, Farías respondió: "Sí, tanto los bonos como las obras están vinculados al valor que nosotros estimamos de actualización de la deuda que Nación tiene con Santa Fe".

"Ellos nos propusieron en su momento –continuó– una actualización del valor de los bonos de alrededor de 32.000 millones de pesos y nosotros estimamos que eso debe estar alrededor de los 37.000 millones de pesos. Mientras que sobre los 54.000 millones de pesos para obras hoy planteamos que como mínimo eso debe andar en los 64.000 millones de pesos, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación que hubo en estos meses".

"Son alrededor de los 100.000 millones de pesos. Esa sería la cifra sobre la que nos podrían estar haciendo una propuesta. Lo que sucede es que para que sea una propuesta real y concreta necesitamos bonos que sean actualizables por inflación", completó.

En ese punto Farías dijo que si Santa Fe hubiese aceptado la propuesta original de bonos en pesos sin posibilidad de actualización por inflación, "la depreciación en estos meses más la devaluación habría tornado esa deuda en montos realmente que estarían muy lejos de lo que Nación le debe a la provincia".

"Hay que tener sí o sí un índice de actualización que no se está proponiendo y, además, una garantía de cumplimiento de las obras", definió Farías sobre las condiciones mínimas para que la propuesta se pueda evaluar de forma seria.

Además de la actualización por inflación, Farías dijo que los bonos deberían dar "dividendos de amortización después de dos o tres años de gracia".



EL CAMINO JUDICIAL

Como la provincia todavía no tuvo una respuesta favorable, de forma paralela a la negociación con la gestión de Mauricio Macri decidió ir informando paso por paso la evolución de la negociación a la Corte Suprema de Justicia.

"A la Corte la mantenemos al tanto de las circunstancias que se están dando porque en algún momento, si se dan por agotadas las instancias de negociación, tendremos que recurrir a que la liquidación la haga la Corte y que establezca la forma de pago. Queremos agotar la instancia de negociación y realizarlo por esa vía. Pero si esto no avanza ya estamos informando a la Corte de cómo se van dando todas estas etapas", advirtió.

"La verdad es que las expectativas son bajas", reconoció Farías acerca de las posibilidades de que las negociaciones lleguen a buen puerto.