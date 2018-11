Colegio San José: proyecto sobre “Feria de empleo joven”

De las 12 escuelas que se prepararon de esta experiencia legislativa juvenil, la escuela marista no pudo participar porque sus alumnos estaban de viaje en Rosario, programado desde marzo. Las autoridades del Concejo Municipal no accedieron al cambio de fecha.

Los alumnos de 4º año de Economía y Administración del Colegio San José junto a profesores y directivos desean manifestar un especial agradecimiento por la cálida atención que "nos brindaron los establecimientos educativos que recorrimos en el marco del programa Concejo Joven presentado por el Concejo Municipal. Para el desarrollo de nuestro trabajo visitamos la Escuela Especial de Formación Laboral (concurren jóvenes con capacidades especiales que se desempeñan en el arte culinario y los productos no tienen conservantes), el Centro Municipal de Capacitación de Oficios que funciona en el ITEC (recibe a jóvenes desde los 16 años con estudios secundarios incompletos para formarse en distintos áreas y encontrar una salida laboral o ingresar a otro centro de formación) y el Centro de Formación Profesional Nº 5 Eva D. de Perón".Esta actividad "nos generó un gran interés y pudimos aprender a ver a los demás desde otra perspectiva entendiendo que entre nosotros no somos iguales y que hay que apelar a un futuro en el que deslumbre la inclusión. Algunos son buenos estudiando, otros cocinando y otros trabajando pero, principalmente, todos tenemos una oportunidad de desarrollar nuestras habilidades"."Nos pareció sumamente interesante la conversación que mantuvimos acerca de las diferentes actividades que se realizan en cada uno de estos lugares y de los procedimientos para ayudar, respetar y motivar a los demás a seguir aprendiendo".Tal como lo "expusimos en el proyecto, nuestro propósito es la inclusión laboral de todas las personas y, especialmente, las que poseen discapacidades, con los cuales pensamos colaborar debido a que todos tienen habilidades a desarrollar y muy bien lo demostraron en la visitas que hicimos como colegio a los establecimientos mencionados"."Reiteramos nuestro sincero agradecimiento y ofrecemos nuestro apoyo a estos jóvenes cuando sea necesario y anhelamos poder desempeñar acciones de ayuda debido a que consideramos firmemente que optimizan los valores de las personas en su entrega del día a día y, especialmente, el aprendizaje que esto implica, ya que muchos de nosotros no conocemos las realidades de otras instituciones como las que conocimos durante las visitas"."Valoramos mucho la oportunidad que nos dieron para visitarlos y aprender.Trabajamos varias semanas con este proyecto, junto a nuestra profesora María Julia Agüero y acompañados por el concejal Lisandro Mársico, tratando de presentar una propuesta valiosa a la que llamamos 'Feria de empleo joven' para que todos los jóvenes, como nosotros, tengan las mismas oportunidades de obtener un empleo de acuerdo a su formación".Debido al cambio de fecha de presentación de los proyectos en el Concejo Municipal, "no pudimos estar presentes el 23 de octubre pasado para compartir nuestro trabajo con los alumnos de las otras escuelas. Para ese día teníamos ya programado, desde el comienzo de año, un viaje de estudio a Rosario"."Lamentamos muchísimo esta situación ya que, después de tanto esfuerzo y tiempo dedicado a este trabajo, no pudimos darle el cierre que se nos había propuesto cuando nos convocaron para participar de este programa. Por este motivo, deseamos compartir con la comunidad nuestro proyecto Feria de empleo joven".El innovador proyecto de esta feria propone realizarse una vez por año a partir de 2019 con la participación de jóvenes de 17 a 30 años, organizado por el Municipio, el CCIRR, las universidades agrupadas en el CUR y las escuelas de oficio.