Prisión preventiva para un joven delincuente

El juez Dr. Javier Bottero dictó ayer la prisión preventiva de Adolfo Luis San Lorenzo, alias "Patito" que el jueves había sido imputado por la comisión de cuatro delitos. Durante una audiencia de medida cautelar que se desarrolló en los Tribunales de Rafaela, la fiscal Dra. Angela Capitanio fue la encargada de detallar ampliamente la participación del imputado en diversos delitos, en tanto que la defensora fue Amalia Cassina.La decisión del juez Bottero es que permanezca en prisión, aunque no se descarta una revisión de esta medida impuesta ya que hubo discusión en cuanto al tratamiento que deberá atravesar el detenido debido a sus problemas de adicciones, según publicó el sitio Rafaela Noticias.San Lorenzo está acusado por los delitos de explotación económica de prostitución ajena calificada por violencia, situación de vulnerabilidad, convivencia y por la edad de la víctima (a una ex pareja); coacción agravada por el uso de arma de fuego en concurso real, con lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género; violación de domicilio, daño y coacción en concurso real y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse. En este último caso se trata del robo al local Estilo Brasil que el imputado cometió junto a un cómplice.