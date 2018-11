Buscan intensamente al ladrón de farmacias

Un joven identificado como Emanuel V. al que apodan "Jamaiquino" era intensamente buscado ayer por efectivos policiales por su presunta participación en dos robos a farmacias entre el miércoles y el jueves de esta semana, en los cuales usó una cuchilla para amenazar a los propietarios.El miércoles por la noche pasadas las 20 hs., el peligroso delincuente que tiene familiares en barrio Villa Podio pero vive en calle Tucumán cerca del Corralón Municipal robó en la Farmacia Turino ubicada en calle España al 1.100 tras amenazar al farmacéutico con un cuchillo tipo carnicero. De ese local se fue con más de 5.000 pesos y se subió a una moto Honda Biz para escapar.Al día siguiente, repitió la misma rutina. Se bajó de su moto, ingresó al local de Farmacia Puig en avenida Brasil al 400 sin quitarse el casco. Según relató Héctor Puig a LT 28 Radio Rafaela, en un principio el delincuente dijo que estaba vendiendo bonos, pero al encontrar una respuesta negativa rápidamente reclamó, cuchillo en mano, el dinero de la caja registradora del comercio.Pese a que Puig le advirtió al ladrón que todo estaba siendo filmado por las cámaras, no hubo forma de disuadirlo. "Cuando agrede a la señora (clienta que se encontraba en la farmacia) me empecé a asustar. Le dije ‘tomá lo que hay en la caja y andate rápido porque te van a encontrar’. Se fue y volvió a buscar el cambio. Mi temor fue que pudiera amedrentar a la señora o que ella tuviera un problema de salud, que le pudiera pasar algo", expresó.A pesar de que el farmacéutico -un ex concejal de la ciudad- se mostró tranquilo en el medio del robo en el que era víctima, varias veces debió retroceder cuando el delincuente lo intenta agredir con el cuchillo. "Sin sonido, la escena parece una película de Chaplin del cine mudo. O hasta parece que estamos bailando", dijo ayer por la tarde con mejor humor después de haber sido por segunda vez víctima de un robo. "En ese momento buscamos contrarrestarlo con tranquilidad", reflexionó."Hace tiempo que esto viene pasando en el barrio. Se producen hechos diarios y no se toma ninguna medida", se quejó en declaraciones a la radio. Y recordó que hace una semana planteó en sus redes sociales que avenida Brasil es una "zona liberada para el delito" en tanto que una semana después es víctima de un robo. "No podemos probar que haya mala fe, pero por lo menos hay una inoperancia demostrada. Creo que hay un desborde total. Todo el mundo tiene miedo a partir de todo esto", disparó sin ocultar su descontento. Incluso hace seis meses, Puig había evitado que un delincuente le robe a una mujer que esperaba en la vereda de su local el colectivo que viaja a Santa Fe.El video del robo a Farmacia Puig se viralizó al igual que un audio de un rafaelino que se encontró con el delincuente poco después de que se produjo ese ilícito. Es decir, el delincuente que escapaba hacia el norte por calle Güemes a bordo de su moto chocó el vehículo de un hombre que luego contó la escena en un audio de Whatsapp que también se viralizó.Ayer por la tarde se confirmó que en los próximos días los dirigentes del Círculo de Farmacéuticos se reunirán con las autoridades de la policía para analizar la situación.