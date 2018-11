Un oficio con la paciencia como bandera

Santa paciencia es lo que parecen tener los joyeros cuando se aventuran a acortar una cadenita con eslabones minúsculos al punto que le exigen el mejor pulso posible y la vista más aguda. O los relojeros cuando cambian una pila diminuta que debe colocarse en un lugar mínimo de un reloj o, peor aún, deben buscar la falla en una "máquina" que ya no da la hora exacta. Sin duda no es una tarea para ansiosos que quieren todo rapidito. También deben hacer gala de esa paciencia cuando, ya en el mostrador frente a un cliente o clienta, muestran mil medallas, cadenitas o relojes procurando dar en el clavo del gusto del indeciso señor o señora.Más allá de esas escenas de la vida cotidiana en una joyería - relojería, lo concreto es que hoy es un día muy especial para aquellos que transitan este rubro.Es que hoy es el Día del Joyero y Relojero, cuyo origen se encuentra en la conmemoración del nacimiento de Benvenuto Cellini, hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1500, hace apenas 518 añitos. Cellini fue un gran escultor y joyero que llegó a realizar obras importantes como el Salero de Francisco I de Francia (integra la colección del exmuseo Imperial de Viena), Perseo con la Cabeza de Medusa y el crucifijo que Francisco de Médicis regaló a Felipe II en 1576, una pieza que actualmente se encuentra en El Escorial (España).El joyero es un profesional dedicado a fabricar, reparar y comercializar artículos de joyería. La joyería es tanto la producción de las joyas, como su comercio así como el lugar en el que se ponen a la venta.El carácter de los joyeros suele ser abierto y amigable. Son muy observadores y muy creativos para elaborar sus joyas y personalizarlas.Asimismo, hay muchos tipos de joyería usada por razones tradicionales, sociales o religiosas. Las formas básicas de joyería varían entre culturas, pero la mayoría de las veces son anillos, pulseras, pendientes, collares, brazaletes y perforaciones.En la mayoría de las culturas, la joyería representa un símbolo de estatus por sus propiedades materiales, patrones y símbolos significativos, y han proporcionado importante información sobre cómo funcionaban las culturas antiguas. En la antigua Roma, solo personas de alto rango podían usar anillos, y existían ciertas leyes que dictaban quién podía usar qué tipo de joyería.Los seres humanos han estado haciendo joyería durante mucho tiempo. Las primeras piezas de joyería estaban compuestas de hueso, dientes de animales, madera y piedra. Durante muchos siglos, las formas más comunes de joyería combinaba piedras y metales preciosos.La mayoría de las joyerías modernas siguen las formas y estilos tradicionales, pero emplean nuevos materiales, técnicas de coloración y otros avances para el desarrollo de piedras preciosas artificiales de calidad mejorada para la preparación de piezas de joyería dentro del alcance económico de la mayoría de la población.En el caso de los relojes, muchos consideran que son una joya que se luce con gran orgullo. Una pieza que distingue a quien la usa. El llevar en el brazo un Rolex o un Omega pareciera ser una aspiración universal.Según los especialistas de marketing, para la mayoría de las personas el reloj ya no es un objeto imprescindible cuya función es saber la hora -hoy el teléfono celular también nos da el momento exacto del día o la computadora en la que muchos trabajamos o pasamos el tiempo libre-, sino un accesorio de estilo que cumple un papel principalmente, y ante todo, estético.La fabricación de joyas ha sufrido cambios bruscos gracias a la tecnología implantada. Muchas de las tareas que se hacían manualmente son realizadas mediante máquinas facilitando su elaboración.Los pasos a seguir para la realización de las joyas son los siguientes:-Diseño: se realiza la elaboración del dibujo sobre papel. Este paso en uno de los más creativos del autor ya que de este boceto o idea surgirá la futura joya. Además tendrá que tener en cuenta los materiales a utilizar para hacerlo factible.-Modelaje: se realizan moldes para los metales preciosos. De este modo se empieza a dar forma a las joyas correspondientes.-Fundición: en esta fase se reproduce la joya en cera utilizando un molde de caucho o silicona. Se introduce en el molde y de este modo se obtiene la forma de las piezas deseadas.-Repaso: en esta fase el trabajo es manual y se realizan la soldadura y limado.Pulido: las piezas obtenidas son pulidas utilizando máquinas y de este modo las piezas empezarán a tener una forma limpia de restos e impurezas.-Engaste: en esta fase son colocadas las piedras preciosas en su lugarcorrespondiente.