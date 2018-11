Cumbre del PJ: Omar Perotti se reunió con María Eugenia Bielsa

Una de las reuniones más esperadas dentro del Peronismo se concretó en el día de ayer: el senador nacional y precandidato a Gobernador, Omar Perotti confirmó en la jornada de ayer que se concretó la cumbre con la exvicegobernadora de Jorge Obeid, María Eugenia Bielsa, quien también pretende llegar a la Casa Gris en diciembre del próximo año.

Según el diario El Litoral, el ex intendente de nuestra ciudad anticipó -sin revelar el contenido de la charla- cuál es su opinión respecto de la arquitecta, que presidiera la Cámara de Senadores durante el segundo gobierno de Jorge Obeid (1947-2014). Él dijo sobre ella: “No es nuevo que (Bielsa) quiera gobernar la provincia, tampoco es desconocido que uno siente que ella sería una muy buena candidata a intendenta de Rosario”, un elogio que además pone límites. La reunión se hizo en la casa de ella. No hubo fotos, ni declaraciones.

En términos del "Loco" Bielsa (uno de los hermanos de "la Bielsa", Marcelo, el otro es el excanciller Rafael), Perotti jugó de visitante. Es que el encuentro se desarrolló en tierras rosarinas, lugar de donde es oriunda una de las familias más conocidas de aquella localidad del sur (más allá de que tengan vínculos familiares que lo unen con nuestra ciudad).

El propio Perotti reconoció en Radio 2 de Rosario que los dirigentes acordaron abrir un espacio de diálogo. Según Rosario3.com, en este primer encuentro de una hora de duración, al menos el primero que se hizo público, el hombre de nuestra ciudad le ofreció a Bielsa crear un espacio conjunto y que ella sea candidata a intendenta de Rosario.

“No es desconocido que uno siente que ella sería una muy buena candidata a intendenta de Rosario”, anticipó el senador en diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis).

La respuesta de la arquitecta, según informó el periodista rosarino Sergio Roulier, fue que su intención era ir por la gobernación, cargo al que también aspira Perotti.

Según los trascendidos, el encuentro fue el primer paso para un espacio de unidad dentro del peronismo. Restará ver si el pedido de Perotti prospera, si puede haber una fórmula conjunta para la Casa Gris o si, en todo caso, resuelven sus diferencias en una interna, en la que ya hay otros anotados.

Por lo pronto, ambos parecen coincidir en la necesidad de superar divisiones internas para enfrentar tanto a Cambiemos (fuerza a la que criticó duro Perotti: "Ningún país en el mundo regala su mercado laboral ni su trabajo") como al Frente Progresista en la provincia y en Rosario.

Perotti y Bielsa fueron candidatos en 2011. Ambos fueron ganadores en sus respectivas contiendas: Él obtuvo la victoria en octubre, con la renovación del mandato de Cristina Fernandez de Kirchner como Presidenta. Ella fue la más votada antes, como diputada provincial. Con esos laureles, pretendió ser la Presidenta de la Cámara Baja. Pero el resto del peronismo le negó la chance, eligió a Luis Rubeo (h) y ella renunció a su banca.



DURA CON EL KIRCHNERISMO

Durante una reunión realizada días atrás con militantes de Nuevo Encuentro, Bielsa había señalado: "Algunos dirigentes convirtieron al peronismo en una pyme más que en un proyecto colectivo. No queremos más que los candidatos se elijan entre cuatro paredes. Nos debemos una autocrítica". E hizo hincapié en lo ocurrido en 2015, cuando declinó ir por la Gobernación.

"Yo era candidata (a gobernadora) hasta un viernes a la medianoche, pero Cristina propuso varias condiciones. La primera fue que La Cámpora tenga prioridad en la lista de legisladores. En segundo lugar, que el vice fuera un compañero que yo no había elegido -en alusión a Leandro "Kiko" Busatto-y la tercera que la campaña se manejaba desde Buenos Aires", resumió.

En esa línea, Bielsa sentenció: "Esas condiciones no las acepté y, a la luz de los acontecimientos, me alegro porque hoy puedo estar acá, dando la cara. Si no, estaría caminando por (los Tribunales Federales de) Comodoro Py".

Además, se refirió a los casos de corrupción que investiga Bonadio: "Voy a ser sincera y me da mucha pena tener que sentarme a una mesa y explicar por qué robamos. Muchachos, robamos y no hay que robar en la política", dijo la hermana del ex canciller.



RAFAEL GUTIERREZ, UN TAPADO

Durante la semana, sorprendió una noticia: la ventual candidatura a la Casa Gris del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutierrez. "Por ahora no digo que sí ni que no, es un tema para pensarlo", había afirmado el lunes pasado el titular de la Corte Suprema al referirse por primera vez públicamente a una eventual precandidatura a gobernador.

Incluso Gutiérrez recordó que "no es la primera" vez que es tentado para lanzarse a la Casa Gris, precisó que la oferta surgió de "un grupo de amigos" (legisladores provinciales, presidentes de comunas, empresarios y gremialistas de extracción justicialista) y admitió que, de optar por la postulación, inmediatamente deberá renunciar al alto tribunal.



REUNION EN UN MES

Olivera recordó que hay una asamblea convocada para el 1º de diciembre. Allí, todos los peronistas decidirán cuáles serán los pasos a seguir. En ese sentido, Olivera insistió que ese encuentro apunta a "garantizar a todos los posibles precandidatos, algunos ya lanzados y otros no tanto, reglas de juego claras". Y subrayó: "El mensaje es que esos nombres en danza, si decidieran ir a las urnas, participen dentro del frente que constituya el PJ".