“La música nos transforma a todos”

Organizado por la Asociación Cultural Otras Voces, este sábado a las 21:30 horas en el Teatro Lasserre se llevará a cabo un nuevo concierto del Ciclo de Música Popular, con la presentación de “Don Olimpio”, presentando su disco “Dueño no tengo” y nuevos temas.

“Don Olimpio” es un noneto que explora las posibilidades sonoras del ensamble, trabajando sobre un repertorio que incluye temas populares, contemporáneos y composiciones propias.

El resultado es “una paleta sonora a la vez diversa y compacta, que pone luz sobre una herencia musical , a veces desconocida, y estimula un diálogo íntimo con la tradición musical argentina”.



EL CAMINO...

Antes de su llegada a Rafaela, LA OPINIÓN dialogó con Andrés Pilar, arreglador y pianista del grupo...

- ¿Cuándo y cómo nace Don Olimpo? ¿Quiénes lo integran?

- Durante algunos años anduve con la idea de armar un ensamble grande en el cual pudiera arreglar y tocar, y fue a fines de 2016 cuando sentí más fuerte el deseo y lo llevé a cabo. Don Olimpio lo integramos Nadia Larcher en voz, Juan Pablo Di Leone en flautas, Federico Randazzo en clarinete, Milagros Caliva en bandoneón, Juan Manuel Colombo y Leonardo Andersen en guitarras, Diego Amerise en contrabajo, Agustin Lumerman en percusión y Andrés Pilar en piano, arreglos y dirección.

- ¿A qué refiere el nombre de la agrupación?

- Olimpio era el nombre de mi abuelo. Algunos le decían Don Olimpio. El nombre reivindica su figura en particular, pero también la de cualquier persona que haya sentido el deseo de hacer música y por diversas razones no la haya podido realizar. En el caso de Olimpio, en anhelo de cantar en contraposición a la necesidad de trabajar desde muy joven, sumado a la frustración que le generó un profesor que lo sentenciara con una frase lamentablemente muy escuchada “no servís para la música”. Él siguió cantando, sin embargo, y disfrutando de la música puertas dentro de su casa y como constante durante toda su vida.

- ¿Cómo eligen su repertorio de canciones?

- Partimos tocando arreglos míos de temas que en principio me gustaron por su letra, por su música, o a veces porque la versión original me impactó y me dieron ganas de hacer una propia. Otros los propuso Nadia y los terminamos de armar juntos. Luego están los temas recopilados por Leda Valladares. Me fascina ese repertorio y la idea de una canción que se crea colectivamente. Esas coplas y melodías que nadie sabe dónde nacieron y cómo se fueron transformando en el tiempo y en las diferentes voces. Y también hay músicas de compositores y autores contemporáneos como Carlos Moscardini y Coqui Ortiz, o de clásicos como Raúl Carnota, Chango Rodríguez, Félix Dardo Palorma, un instrumental de Polo Giménez. En el medio del disco aparece un tema propio, Rodar la voz, que es una zamba con música mía a la que Juan Falú le puso letra inspirado en su amistad con mi viejo, Horacio Pilar.



SE HACE CANCIÓN...

- ¿Cómo es el vínculo con el público?

- Hasta ahora, la recepción de la gente que escuchó nuestro trabajo, la gente que fue a vernos en vivo y también de la prensa, siempre fue muy positiva y estamos muy contentos con eso.

- ¿Creen en la música como herramienta de transformación personal y colectiva? ¿Cuál es su experiencia?

- Seguro que sí. La música nos transforma a todos. Con la misma intensidad tanto a los que la hacen como a los que la escuchan. Hemos sentido que hay algo de nuestra entrega en la música, que vuelve a través del cariño de la gente. Las veces que nos tocó viajar y mostrar nuestra música en otras provincias y ciudades, hemos sentido esa transformación a la que referís, esta vez sumando la música a los vínculos nuevos y sobre todo al vínculo entre nosotros mismos, que se profundiza en cada salida y compartida lejos de casa.



EN RAFAELA

En la apertura del recital se presentará el flamante dúo integrado por José Perren y Ana Clara Piovessano quienes ofrecerán un repertorio de música popular argentina y latinoamericana.

Las entradas se encuentran a la venta en el Teatro Lasserre, la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, la Escuela 22 de Noviembre que funciona en el Sindicato de Músicos, Casa Marcucci Música, Jalito Tiempo de café y amigos, Faber Libros y en la sede de la CTA Castellanos de Tucumán y San Martín.

Esta actividad se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.