Hockey: juegan en Santa Fe y Rafaela

Este sábado se reanudarán los play offs del torneo Clausura de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, con CRAR disputando las tres categorías que restan de la nueva fase, en la Copa de Plata. Los mismos tendrán lugar en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey, en la capital provincial.El Círculo Rafaelino jugará en Sub 14 a las 10 horas frente a La Salle, con ventaja deportiva para CRAR. A las 12, el equipo Verde enfrentará en Sub 16 a Colón, también con ventaja deportiva. La jornada para las rafaelinas se cerrará a las 17:30 en Reserva ante Alma Juniors de Esperanza, pero allí con la necesidad de ganar para clasificar.EN LA FOSHLa Federación del Oeste Santafesino de Hockey informó que los cuartos de final de la Copa Challenger 2018 de damas se jugarán el domingo 4 de noviembre en el predio del autódromo, del Club Atlético de Rafaela. Tanto la instancia de cuartos de final, como la de semifinal, se disputarán en la modalidad ida y vuelta en la misma jornada.La programación de los cuartos es la siguiente: a las 8:00 y 13:20 Atlético San Jorge vs. Dep. Bella Italia; a las 9:20 y 14:40 Juventud de Humboldt vs. Atlético Tostado; a las 10:40 y 16:00 9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Norte de Rafaela; a las 12:00 y 17:20 9 de Julio de Morteros vs. Calchaquí F.C.