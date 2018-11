Hoy, juegan las semifinales

El Torneo Absoluto de Inferiores de la Primera B jugará este sábado las semifinales, en sus tres grupos.

El pasado fin de semana se disputaron los cotejos de la tercera y última fecha y quedaron definidos los elencos que irán por el título.

En el Absoluto A estarán enfrentándose La Hidráulica vs Argentino de Humberto y Moreno de Lehmann vs Tiro Federal de Moisés Ville. En el Absoluto B, Bochazo vs Deportivo Bella Italia y Dep. Aldao vs Unidad Sancristobalense.

Por el lado del Absoluto C, se disputará la final en cancha de Florida de Clucellas y será Argentino de Vila vs Talleres de María Juana.

La definición de los partidos, al finalizar las cuatro categorías, se consagrará ganador el que haya obtenido mayor cantidad de puntos, en primera instancia, luego: mayor diferencia de goles y de persistir la igualdad, la sexta irá a penales.



Absoluto A



Sexta División: Zona 1: La Hidráulica 2 (Esteban Ribles y Rodrigo Caballero) vs Sportivo Santa Clara 0, Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Alan Fernández, Alexander Fernández x 2) vs Independiente Ataliva 0. Zona 2: Moreno de Lehmann 0 vs Argentino de Humberto 0, Atlético María Juana 3 (Luca Caviola, Gabriel Reigert y Lautaro Laurenti) vs Florida de Clucellas 2 (Alan Godoy y Rodrigo Pineda).



Séptima División: Zona 1: La Hidráulica 3 (Axel Paz, José Ibarra y Alejandro Ledebur) vs Sportivo Santa Clara 1 (Nicolás Alberico), Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Marcos Cerrudo y Yulian Chicco) vs Independiente Ataliva 0. Zona 2: Moreno de Lehmann 2 (Santino Gaido y Alan Ferri) vs Argentino de Humberto 1 (Alejo Agüero), Atlético María Juana 1 (Mario Torres) vs Florida de Clucellas 0.



Octava División: Zona 1: La Hidráulica 3 (Santiago Quevedo, Ariel Peralta y Lautaro Giménez) vs Sportivo Santa Clara 0, Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Ademir Acosta y Tomás Roldán) vs Independiente Ataliva 1 (Máximo Abratte). Zona 2: Moreno de Lehmann 3 (Fernando Turquetti x 2 y Nahuel Bett) vs Argentino de Humberto 0, Atlético María Juana 3 (Ulises Cattani x 2 y Nicolás Dominino) vs Florida de Clucellas 0.



Novena División: Zona 1: La Hidráulica 0 vs Sportivo Santa Clara 1 (Juan Suppo), Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs Independiente Ataliva 0. Zona 2: Moreno de Lehmann 1 (Franco Yacob) vs Argentino de Humberto 2 (Joaquín Trutali y Federico Verceli), Atlético María Juana 1 (Agustín Piovesan) vs Florida de Clucellas 1 (Bautista Junco).



Absoluto B



Sexta División: Zona 1: Unidad Sancristobalense vs Deportivo Ramona, Bochazo 3 (Federico Godoy, Tomás Galetto y Jeremías Molina) vs Zenón Pereyra 2 (Agustín Galante y Santiago Bossio). Zona 2: Dep. Bella Italia 1 (Jairo Geist) vs Dep. Aldao 2 (Juan Trinchieri y Alejandro Espíndola), San Martín de Angélica 0 vs Dep. Josefina 1 (Ramiro Rivero).



Séptima División: Zona 1: Unidad Sancristobalense vs Deportivo Ramona, Bochazo 3 (Pablo Zapata x 3) vs Zenón Pereyra 1 (Juan Galante). Zona 2: Dep. Bella Italia 0 vs Dep. Aldao 3 (Agustín Tamagnini, Edgar Retamar y Laureano Ferreyra), San Martín de Angélica 1 (Juan Banchio) vs Dep. Josefina 4 (Matías Cerino, Alexis Mansilla, Facundo Peralta y Joel Gramaglia).



Octava División: Zona 1: Unidad Sancristobalense vs Deportivo Ramona, Bochazo 0 vs Zenón Pereyra 1 (Benjamín Maffini). Zona 2: Dep. Bella Italia 2 (Juan Galarza y José Salzgeber) vs Dep. Aldao 1 (Uriel Iturre), San Martín de Angélica 2 (Alexis Carolo y Tadeo Ciarpella) vs Dep. Josefina 1 (Nahuel Acosta).



Novena División: Zona 1: Unidad Sancristobalense vs Deportivo Ramona, Bochazo 1 (Alexander Barrios) vs Zenón Pereyra 0. Zona 2: Dep. Bella Italia 0 vs Dep. Aldao 3 (Juan Leurand x 2 y Franco Duarte), San Martín de Angélica 3 (Lisandro Sansone x 2 y Junior Schidhalter) vs Dep. Josefina 0.



Absoluto C



Sexta División: Zona 1: Sportivo Roca 4 (Brian Lionetto x 2, Isias Godoy y Martín Scándalo) vs Talleres María Juana 0. Zona 2: Atlético Esmeralda 0 – Argentino Vila 1 (Franco Suárez).



Séptima División: Zona 1: Sportivo Roca 0 vs Talleres María Juana 1 (Ticiano Moreno). Zona 2: Atlético Esmeralda 2 (Mattías Juárez y Julián Moreyra) – Argentino Vila 0.



Octava División: Zona 1: Sportivo Roca 0 vs Talleres María Juana 2 (Tiago Sosa y Genaro Zapata). Zona 2: Atlético Esmeralda 0 – Argentino Vila 0.



Novena División: Zona 1: Sportivo Roca 2 (Laureano Bonsegundo y Alejandro Bruneri) vs Talleres María Juana 1 (Matías Streitemberger). Zona 2: A Arg. Vila le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.