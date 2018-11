Los cambios que se vienen

Debido a que hubo dificultades para realizar sobrepasos en esta temporada, la Fórmula 1 y los equipos acordaron varios cambios aerodinámicos para el año que viene.Las modificaciones se darán en los alerones delanteros y traseros, para ayudar a la succión de los autos. Nikolas Tombazis, jefe del área de monoplazas de la FIA, piensa que los cambios serán especialmente notables en las curvas de mediana velocidad. "Consideramos que la posición crítica está alrededor de los 15 a 20 metros entre los autos. Esa es la distancia que esperaríamos ver entre coches que se acercan a una curva de velocidad media con una separación de medio segundo. Con la generación actual, el coche que se encuentra detrás pierde alrededor del 30% de su carga aerodinámica en este escenario. Esperamos reducir eso en un 10%", dijo Tambozis. "Lo que diría es que existe una tendencia general de los equipos por desarrollar más carga aerodinámica, lo cual aumentaría el problema. De no haber intervenido, sentimos que 2019 sería peor que 2018 y 2020 peor que 2019. Ahora creemos que 2019 será mejor que 2018, pero nadie espera que los autos de F1 luchen como los autos de turismo", agregó.Por otra parte, el jefe técnico de Williams, Paddy Lowe, dice que desde hace tiempo temía por el impacto negativo de las reglas aerodinámicas que entraron en vigor en 2017. "No me gustaban las reglas de 2017, las cuales vi como un paso atrás para los adelantamientos", dijo Lowe. "Siento que de no haber hecho nada hubiera significado varios años de una situación cada vez peor a medida que los equipos desarrollan más carga aerodinámica". "La FIA y la FOM hicieron lo correcto al actuar en este momento y hacer algo diferente para 2019 y 2020. Tengo bastante confianza en los aspectos técnicos de lo que se ha hecho y en que nos llevará en la dirección correcta", concluyó.La Fórmula 1 hará parada en Vietnam: la capital Hanói albergará en 2020 su primer Gran Premio, anunció el jueves el régimen comunista del país del sudeste asiático. "La ciudad de Hanói logró albergar una carrera del Mundial de Fórmula 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a partir de abril de 2020", anunció este jueves la alcaldía en un comunicado oficial invitando a la presentación del circuito la próxima semana. Solicitado por la AFP, el promotor del Mundial de F1 no confirmó por el momento esta información. "Desde hace un año, conversamos con un cierto número de destinos a través del globo", se limitó a precisar la F1. Las autoridades vietnamitas aluden a este proyecto de carrera sobre un circuito urbano desde hace meses. El director de carrera de la F1, Charlie Whiting, confesó a la prensa hace unas semanas que visitó el lugar y mostró su optimismo en que el circuito pueda estar apto para 2020.