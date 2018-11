Fuertes y Garcé, a la aventura de los fierros

Esteban Oscar Fuertes y Ariel Garcé, exjugadores de Colón, River y la Selección Argentina, competirán este fin de semana en la fecha de Fiat Competizione que se desarrollará en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el marco de los 200 Kilómetros de Súper TC 2000, donde la mencionada categoría desplegará su actividad.

En diálogo con el equipo Velocísimo de LT 10, Bichi Fuertes contó sus sensaciones sobre su incursión en las pistas y manifestó: "Esto es totalmente distinto al fútbol, pero no tengo que concentrar, entrenar, ni correr, pero sí estar concentrado ya que no es lo mismo sentarse en un auto que correr detrás de una pelota. Estoy con muchas ganas y espero hacer una buena clasificación de cara a la carrera". Mientras que luego agregó: "Soy un apasionado del automovilismo, me encanta, trataré de hacer lo mejor posible, dejar una buena imagen y hacer un buen papel. Tener una buena conciencia en la pista, ya que no es lo mismo dar un par de vueltas solo que competir, el riesgo siempre es el doble y hay que tener mucho cuidado".

En tanto que también contó de dónde le viene su pasión por el automovilismo, y dijo: "En mi zona, en Dorrego, estaba Blanco, que estuvo mucho tiempo en el automovilismo, me gustaba ir a ver cómo probaba el auto en la ruta ya que no teníamos pista. Cuando me fui a Buenos Aires o en Santa Fe me escapaba para ir a ver carreras. La pasión viene desde hace mucho tiempo pero nunca me dediqué a correr ya que los tiempos no me lo permitían. Hoy tengo la posibilidad de sentarme arriba de un auto y lo voy a disfrutar". "Surgió esta posibilidad gracias a un productor que trabajaba para el STC 2000 y hoy tiene su propia productora, me propuso a mí y al Chino (Garcé) y aceptamos porque nos gusta la velocidad y el automovilismo, a Chino también le gustan las motos. Trataremos de disfrutarlo al máximo", agregó el máximo goleador histórico de Colón.

Sobre la rivalidad que tendrá con Garcé, ex jugador de Atlético de Rafaela, quien llegó el jueves a la zona de la carrera, dijo: "No tengo dudas que hará un mejor papel, es un ventajero (risas). Es un hermano que me dio la vida, lo quiero mucho pero en la pista nos vamos a desconocer me parece. Siempre fuimos muy competitivos, a pesar que nos une una gran amistad, concentrábamos juntos y nos conocemos demasiado. Pero los dos queremos ganar, nos pasaba en los picados, tenemos ese espíritu, pero vamos a seguir siendo amigos igual aunque le gane".

Luego, el ex-defensor sabalero también se refirió a su pasión por los fierros, y dijo: "Lo mío siempre fue más con las motos, cuando dejé el fútbol comencé a correr en Motard, pero con el auto siempre dije que me iba a subir. Llamé a un amigo y me ofreció un auto. Es una aventura, tengo algunas referencias pero nada que ver. Me subí recién el lunes pasado y todos dicen que es un camino de vida, espero poder disfrutarlo y más adelante seguir subiendo". (Fuente: LT10.com.ar)