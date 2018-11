Unión perdió ante Camioneros

Como local, en el estadio Hugo Moyano de Esteban Echeverría, el Deportivo Camioneros ratificó su buen presente dentro del Torneo Federal A tras vencer por 2-1 a Unión de Sunchales, con un doblete de su delantero Jorge González, en el inicio de la 11ª fecha de la Zona 2. El conjunto dirigido por Guillermo Calleri bajó al Bicho Verde, puntero de la Zona 3 del certamen y cosechó de esa manera su tercera victoria consecutiva, la primera en casa, para meterse en puestos de clasificación.La tarde nublada comenzó complicada para el Camión, que a los 30 de segundos de partido ya se encontró en desventaja. El ataque de Sunchales aprovechó la distracción de la defensa local y apenas iniciado el encuentro se puso en ventaja con el gol de Federico Boasso. Pese a estar en desventaja en el marcador, Camioneros no modificó su propuesta de partido y de a poco fue acercándose al arco visitante, que por su parte apostó a ampliar diferencias en alguna contra. Hubo que esperar hasta el inicio del complemento para que el local haga justicia en el marcador. Fue por intermedio de un penal, tras una mano de Miguel Yuste. Jorge González se hizo cargo de la ejecución y le rompió el arco a Gonzalo González para el 1-1. Pero el partido tendría algo más. El Verde no se conformó con la igualdad conseguida y fue en busca de un triunfo, para poder festejar con su gente por primera vez en el certamen. Allí apareció la cabeza del goleador González, que venció la resistencia de Unión y decretó el 2-1 final. En la próxima fecha los de Guillermo Calleri visitarán a Depro para seguir con la racha positiva, mientras que el elenco de Adrián Tosetto irá por la recuperación cuando reciba en su estadio a Gimnasia de Concepción del Uruguay, su escolta.Camioneros alistó a Cristian Cottone; Cristian Stelle, Leonardo Vitale, Sebastián Álvarez y Marcelo Benítez; Carlos Madeo, Mariano Barale, Laureano Tello y Jorge González (Brian Musarella); Franco Cáceres (Lucas Vico) y Jonathan Campo. En tanto, Unión formó con Gonzalo González; Miguel Yuste, Lucas Medina, Rodrigo López y Diego Calgaro; Rafael Nicola, Joaquín Molina, Matías Valdivia (Matías Sarraute) y Facundo Cabral (Guillermo Méndez); Federico Boasso y Nicolás Vitarelli Góngora (Carlos Reyna).La jornada se completará con los encuentros entre Las Parejas vs Depro; Gimnasia vs Juventud Unida y Atlético Paraná vs Douglas. Libre: Defensores de VR.Unión 17 puntos; Gimnasia 15, Camioneros 14; Defensores 13; Las Parejas 11; Depro y Douglas 9; Atl. Paraná 8; Juventud Unida 7.