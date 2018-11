Piden más seguridad y más policías en la calle

Un grupo de vecinos del barrio Mora, ubicado al norte de nuestra ciudad, le envió recientemente una carta al coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel, para que se la haga llegar al gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz, a la que tuvo acceso LA OPINION."El 18 de octubre pasado nos hemos juntado en la sede vecinal por cuarta vez, varios vecinos que estamos afectados por la inseguridad en el barrio."La Policía, la Gendarmería, la GUR, la Fiscalía y funcionarios del Municipio estuvieron presentes, escuchando los reiterados reclamos de inseguridad que sufrimos a diario en este sector de la ciudad de Rafaela. Nos preocupa y nos alerta la situación que es cada vez más grave y no tenemos respuestas concretas de quién debería cuidar a nuestras familias."Pedimos más seguridad para el barrio y para la ciudad, necesitamos más policías patrullando o que acudan a nuestro llamado o seamos bien atendidos a la hora de ir a una comisaría o al destacamento. No dudamos del buen accionar de los agentes que hoy tiene la ciudad, pero creemos que no es suficiente, ya que en las reuniones nos cuentan acerca de las dificultades que tienen para poder hacer su trabajo correctamente, desde la falta de combustible para los móviles hasta personal para poder manejarlos."Atienda a nuestro pedido, imploramos una solución que nos permita poder vivir y disfrutar de nuestras familias. Somos gente de trabajo que nos costó mucho tener nuestras casas y no nos merecemos estar presos en ellas."Solicitamos una pronta respuesta a nuestro imperioso pedido".El secretario de Prevención en Seguridad del Municipio Delvis Bodoira expresó que "soy una persona del diálogo hasta el hartazgo pero hay un límite. Me quedó clarísimo en la reunión (del miércoles último) que no hay voluntad política del Gobernador de la Provincia ni del ministro Pullaro de hacerse cargo del tema seguridad. Como rafaelinos vemos que la situación está desmadrada y el Ministro dice que el delito está estable, la verdad que nos faltan puntos de encuentro, en el tema social estamos hablando de trabajos de 10 a 20 años cuando nos están robando y matando a comerciantes todos los días, el incremento de los robos calificados no es un invento mío, lo dicen las estadísticas", durante una entrevista ayer en el programa "Algo dirán" por radio FM Galena.Y agregó: "Que el Ministro nos mienta en la cara diciendo que hay 500 policías, 120 por turno, 16 patrulleros las 24 horas patrullando la ciudad no lo podemos permitir, es una tomada de pelo y yo dije basta porque esto no puede seguir así. Si pasás por bulevar Santa Fe o avenida Mitre y ves los patrulleros parados no vas a contar menos de 8 o 10. Cuando preguntás te dicen que tienen los móviles pero no tienen choferes. Si vas a la Subcomisaría del Zazpe hay 3 policías por turno, son de 24 horas y nadie puede trabajar esa cantidad de horas, eso es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Seguridad; hay que trabajar socialmente pero cuando están robando con armas de fuego es difícil que lo puedas solucionar con una asistente social".